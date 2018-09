DE BONIG A SANDRA GÓMEZ

En las múltiples almas políticas de Compromís oscila la idea de poner a caldo a Sandra Gómez, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Valencia, portavoz del PSPV en la ciudad y gran esperanza blanca (de Blanquerías), o pasar olímpicamente de ella. En realidad, intentar ignorarla es un ejercicio de contención, de morderse la lengua, que es lo que hizo el viernes Mónica Oltra cuando le preguntaron lo que opinaba sobre el teléfono rojo para mayores de 55 años en la Calle Colón presentado por Gómez. Dijo sin decir, que no se calló, pero dio la sensación de que le hubiese cantado las cuarenta muy a gusto pero que no tenía ganas de mambo, que ya ha bailado mucho este verano con los socialistas. Sin embargo, esa contención no acompaña a todos los nacionalistas, que la tienen muy cruzada no sólo en el Ayuntamiento de Valencia. También en Les Corts, donde consideran que Gómez está cogiendo vuelo y podría alcanzar las alturas donde mora 'El Alcalde', o sea, Joan Ribó. Y eso son palabras mayores. Por Ribó ma-tan.

Los nacionalistas dudan de si aplicar a Gómez la misma medicina que a Isabel Bonig, la presidenta del PPCV. En el equipo de Oltra son reacios a contestar por sistema a la jefa de la oposición, a pesar de que la dirigente popular pincha en Les Corts a la líder de Compromís siempre que puede. Sin embargo, en el entorno de la vicepresidenta consideran que si se evita entrar al trapo se resta protagonismo a Bonig. O sea, que se la invisibiliza o, por lo menos, no se le da cuartelillo. Oltra y su equipo son muy sensibles a cuestiones mediáticas. El entorno de la vicepresidenta aboga por mantener esa misma estrategia con Gómez de tal modo que, cuando lleguen elecciones, el votante visualice que la alternativa a Ribó es la derecha, y no los socialistas. Sin embargo, de vez en cuando, en Compromís no lo pueden evitar y se sueltan la melena. La figura de Gómez les solivianta unánimemente. Ha pasado ahora con el teléfono rojo, un asunto que debería afrentar principalmente al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, que ha adoptado una posición zen en todo el tema. Siendo Nomdedéu totalmente inasequible a las recomendaciones de morderse la lengua, que no haya dicho ni mu ni haya escrito nada en las redes sociales, denota que apuesta por la estrategia adoptada con Bonig. Sin embargo, la muchachada de Compromís en Les Corts, muchos de ellos de la misma generación que Gómez, no se ha cortado un pelo. Los nacionalistas miran con recelo a la concejal. Dicen que ni tiene ideología ni conciencia de clase pero, sobre todo, es que se maneja bien en el terreno del márketing político, algo que hasta ahora, en la izquierda, parecía un bien exclusivo de los nacionalistas.