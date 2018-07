Bonifican el IBI agrícola

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido bonificar en un 95% el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica para aquellas parcelas agrícolas que se encuentren debidamente cultivadas. Una decisión coherente con los postulados de protección de la huerta y que constituye un buen ejemplo que deberían seguir todos los ayuntamientos valencianos, no sólo los huertanos, si de verdad se desea incentivar que los campos se cultiven y no se abandonen, que se cuide el paisaje y que no cundan tantos problemas relacionados con esa lamentable sucesión de parcelas incultas que se llenan de malezas, plagas y muchas veces de escombros y toda clase de porquerías. No es el primer caso en que un ayuntamiento opta por bonificar el IBI agrícola, algunos pocos ya lo hacen más o menos, aunque sea por la vía de contener el importe del impuesto o reducir al máximo los índices aplicados; otros, en cambio, siguen empeñados en recaudar de donde no hay, contribuyendo a poner la puntilla a quienes ya están bastante castigados y a punto de tirar la toalla. Luego se quejan de que hay campos incultos, que crece la vegetación espontánea que a veces se incendia, o que proliferan los basureros. Pues para eso está la acción política, tomando decisiones que puedan incentivar aquello que se considera más conveniente, como ha hecho el Ayuntamiento de Valencia. Si se prefiere un paisaje rural verde y cuidado, justo será no castigar a quienes lo ofrecen a cambio de poco y desde luego nunca se remunera su esfuerzo. El complemento ideal para esta bonificación del IBI rústico debería alcanzar a las construcciones en el campo: casas, alquerías, almacenes y demás, que muchas veces se gravan con impuestos desmesurados porque se les asignan valoraciones catastrales exageradas, cuando forman parte de la misma actividad agraria.