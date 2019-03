BONDADES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INCLUSIVA

Queda reciente la expulsión del periodista Arcadi Espada del Chester de Risto Mejide. A Espada le perseguirá por siempre, y ahora en los juzgados, su opinión de que es una «inmoralidad y una aberración» traer al mundo un niño con síndrome de Down. Todo viene de un artículo en el que el periodista endosaba a esos padres que no decidieran abortar los gastos que la discapacidad de su hijo, son sus palabras, provocaren en los servicios públicos.

La repulsa a las palabras del polemista ha sido general, pero tantas veces las palabras dañan más que los hechos, aunque los hechos muestren una realidad eugenésica que no alcanzan las palabras: decía Down España en el último Día Mundial del Síndrome de Down (que ya está cerca, el 21 de marzo) que cerca del 100% de los embarazos diagnosticados con esta trisomía, se abortan. En unas décadas, se prevé que no nazcan niños con síndrome de Down.

Una gran aportación de la película Campeones ha sido (siento destripar el final) que la última canasta no entrara, desmarcándose de la falaz sinonimia entre la superación y el éxito, y la confusión cinematográfica entre el éxito y la felicidad. Descartar la felicidad en la discapacidad por su incapacidad de alcanzar el éxito no sólo es mentira, sino además deja una definición inmoral, esta vez sí, de lo que es tal éxito. Quizás lo que toca es recalibrar su acepción, y dejar de reducirla a lo académico y lo profesional.

Es una aberración, por seguir con las palabras de Espada, prever la vida plena desde los puntos de vista de la capacidad y el gasto, pensar que los talentos de la genética escriben de antemano lo que está por pasarnos, y justificar los nacimientos por la productividad que lleguemos a aportar, reduciendo lo útil a lo académico y lo profesional. Profundizar con estos razonamientos nos llevaría a reservar la vida a los capaces y a los ricos, lo que históricamente termina por la calificación de los ricos como los capaces. Asusta dejar en otros la definición de quién es capaz, porque siempre se elevan sus propias excelencias a la categoría de indispensables

La Educación inclusiva es un tesoro para los niños sin discapacidad. Nos contaba la maestra lo que aporta en valores, en normalidad, la presencia de Pablo, pongámosle mi nombre, para el resto de compañeros y cómo éstos interiorizan sus peculiaridades, no juzgan las diferencias y se esmeran en el trato con él. Es un regalo que no todos los alumnos encontrarán en su clase, esa posibilidad vivencial del contacto cotidiano con personas diferentes que enriquecen su vida. Los niños no se encuentran extraños frente a la diversidad; al contrario, el reto para la convivencia escolar es que ese mimo sepan trasladarlo al trato con sus iguales.

La Educación inclusiva ha entrado en el debate y de manera polémica. El anteproyecto de ley de Educación presentado por el Ministerio recoge el espíritu de la propuesta del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) de escolarizar a los 37.000 alumnos de Educación Especial en centros ordinarios, un objetivo para alcanzar en una década que dé cierre ­-u otro uso- a los centros de Educación Especial. Crece la oposición de familias afectadas, específicamente de las familias con niños con discapacidades psíquicas, por entender que cerrar como norma general los centros de Educación Especial dejará a sus hijos sin una vía escolar, y sus recursos especializados, que ahora les atienden.

Los actuales maestros se quejan de la falta de recursos, y en ocasiones de formación, para atender las necesidades educativas especiales; los alumnos con altas capacidades tienen mayores tasas de fracaso escolar por no recibir la atención adecuada; conseguir una plaza en las aulas de Comunicación y Lenguaje que tienen los centros públicos de Valencia no es sencillo por la limitada oferta... La escuela actual está muy lejos de poder asumir tal reto y mucho menos cuenta con los recursos para atender discapacidades graves. Los niños con discapacidad no merecen que se inicie una idea a la que se le vaya dotando de recursos. Al contrario, la Educación inclusiva plena sólo valdrá la pena si los recursos están de antemano. Todos ellos. Mientras, la Educación inclusiva sea aspiracional, estratégica, pero siempre sensata. Adelantarse a la realidad conllevará una atención inadecuada de estos niños y, en el peor de los casos, convertir la escolarización en todo un aparcamiento.