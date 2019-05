BOLA FINAL DE PARTIDO

Ante un 26 de mayo descafeinado con una campaña municipal de preocupante tono bajo y una europea que ni ha existido, la política precisa adoptar nuevos aires que ilusionen a sus votantes. O nuestros cargos públicos se emplean a fondo por elevar el nivel del discurso o caeremos en una desafección severa de difícil solución. Salvo honrosas excepciones, que afortunadamente las hay, hacía tiempo que no teníamos un nivel tan flojo. Es comprensible que sus señorías estén agotadas tras tanta campaña, pero no lo es que cale el mensaje de que cualquiera vale para político. No. Cualquiera puede optar a ser político pero no todos valen para ello, que no es lo mismo. Y solo hay que repasar las listas electorales, leer algunas propuestas propias del día de los inocentes, y ver los historiales de twitter para concluir que los partidos no andan finos al confeccionar candidaturas. El día que tengamos listas abiertas plenas otro gallo cantará. Otra cosa es que las tengamos alguna vez.

Sin ir más lejos baste la constitución de la Cámara baja. Un circo con 350 hombres y mujeres 'buenos' que han prometido o jurado por Dios, por imperativo legal, por la república o por tele pizza. Un bochorno al que hay que añadir el decepcionante debut de la presidenta Batet, parapetada tras solicitudes de informes para evitar hacer lo único que había que hacer en el minuto uno. Su primera decisión ha sido mirar por el partido y no por la institución que dirige. Y eso es lo que percibe el ciudadano. Y queda feo.

En la Cámara autonómica, seis grupos parlamentarios y noventa y nueve diputados/as tienen ante sí el reto común de conseguir un nuevo sistema de financiación justo con nuestros intereses y necesidades. Un examen que será más comprometido para Puig. Es su gran reto y en Moncloa tampoco se lo van a regalar. De hecho, con la jugada frustrada de Iceta, el presidente Sánchez envió un claro mensaje a navegantes: Él es el que manda aunque para salirse con la suya tenga que poner en cuestión la soberanía de las autonomías. Y poco más se mueve en el tablero político hasta que no se conozcan los resultados de mañana, sobre todo en las municipales. Las europeas a pesar de su importancia y con el peligro de un Brexit (sin May) que pueda convertirse en mancha de aceite, no despiertan interés.

En este partido de tenis tedioso lleno de voleas y peloteo por fin se jugará mañana el match ball. Apretando los dientes andan en varios ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Valencia. En el entorno de Joan Ribó preocupa un posible 'sorpasso' de Gómez detectado en alguna encuesta y en el de Pablo Casado sufren por si se produce el jaque mate a su liderazgo. En 2015 ganó y no gobernó Rita Barberá y el índice de participación en Valencia ciudad fue del 72'11%. Veremos mañana.