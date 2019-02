Boadella y Arrimadas Arsénico por diversión La decisión de ir a Waterloo con esa puesta en escena es un acto mal calculado de propaganda MARÍA JOSÉ POU Lunes, 25 febrero 2019, 09:15

Los independentistas han intentado por activa y por pasiva lo que ellos llaman «internacionalizar el conflicto», es decir, implicar a toda la comunidad internacional en su enfrentamiento con el Estado. Con ese motivo, montaron «embajadas» del Diplocat; Artur Mas dio conferencias en Georgetown o los líderes separatistas celebraron reuniones con corresponsales extranjeros a cuenta de la ANC. Y hace apenas unos días el propio Puigdemont pretendía explicar la colonización catalana como la última del África decimonónica, junto a Quim Torra en el Parlamento Europeo, aunque, para disgusto de los convocantes, la autorización fue rotundamente negada por su presidente, Antonio Tajani. Todo ello ha formado parte de una estrategia para lanzar el mensaje de que Cataluña es una nación oprimida en España y su liberación depende de la presión internacional. Por eso, cuando vi a Inés Arrimadas, a quien tengo por una cabeza mejor formada y una política de mayor solvencia que su líder, Albert Rivera, frente a la casa de Puigdemont en Waterloo, tuve la impresión de que ese mítin era uno de los peores errores que iba a cometer su formación y la nueva lideresa de Ciudadanos en Madrid durante la campaña que ya está en marcha.

Una cosa es que sea Albert Boadella quien monte cierto espectáculo, en su línea sardónica y mordaz, a las puertas del casoplón con el más famoso «Se busca» de toda España, y otra que sea una política a la que escuchar, atender e incluso votar la que convoque a las cámaras de televisión para su performance. Boadella es humorista y sus gestos son parodias. Arrimadas es política y sus propuestas han de ser serias. En ese límite hay que entender la diferencia de personajes y mensajes aunque el escenario sea el mismo. Boadella puede decirle a Puigdemont «Carlitos, no te escondas», aunque sea incluso en nombre de la presidencia de Tabarnia. O precisamente por eso. Arrimadas no puede plantarse con una pancarta que diga «La república no existe» solo para hacerse una foto y evidenciar que se ha adentrado en territorio comanche. En ocasiones, los líderes de Ciudadanos me han parecido extremadamente atrevidos, valientes y decididos; capaces de decir en un contexto de extremo rechazo cosas que otros no comentamos ni en privado a cientos de kilómetros no sea que nos escuche alguien y nos acuse de no se sabe muy bien qué maldades. Sin embargo, una cosa es valentía y otra, temeridad. Una cosa es atreverse y otra hacer un ejercicio de macarrismo político, desde la chulería y la provocación. Ir a Waterloo con esa puesta en escena no es más que un acto mal calculado de propaganda, innecesaria para su electorado. A no ser que el público potencial fuera el electorado de Vox. Y ahí es donde patinó Arrimadas. Su mensaje y su tono no necesitan extremarse. Lo único que se consiguió con ello fue justo lo que quieren los independentistas: internacionalizar la campaña electoral.