Bioquímica Los profesores de Química son muy especiales: parecía que era Ribó el que estaba examinando a los electores y no al revés F. P. PUCHE Martes, 28 mayo 2019, 08:01

Definitivamente, están de moda las canas. Habrá que teñirse un poco, porque las canas venden, las canas perdonan y atraen, dan respetabilidad y magistratura, especialmente si uno es mayor pero sabe dejarse una greña, un 'floc' de espíritu rebelde.

Dejando aparte el de Ontinyent, que es para tesis doctoral, las elecciones han consagrado 'el misterio de Valencia', misterio gozoso para una coalición esdrújula, Compromis, que no esperaba obtener tanto ni tan claro. Son las canas, ese aire de profesor exigente de una asignatura compleja. Parecía, en efecto, que era él quien examinaba al electorado, y no al revés. Había que votarle para aprobar.

Siete años en la Universidad Politécnica, estudiando la vida secreta de las plantas. Los rizomas, la fotosíntesis, la clorofila. Y el sagrado misterio del CO2. Los profesores de Química, son exigentes, de pocas bromas; dotados de un alma reservada en la que no es fácil entrar. Nadie puede presumir de haber sido «coleguita» de su profesor de química. «Fórmula y características del tolueno, el benceno y el ciclohexano; tienen diez minutos».

La química lo es todo, es la vida misma, desde el beso al plástico, desde el perfume de la rosa al sabor inefable de la mojama. Y los profesores de química, una vez convencidos de que la vida no tiene explicación, se meten a veces en política para dar como resultado cabezas prodigiosas para la estrategia, cabezas pacientes y difíciles de entender, como Pérez Rubalcaba o el propio Joan Ribó.

En la noche electoral, Ribó, mirabile visu, habló en castellano. De fondo tenía una Senyera con una franja azul más grande que las cuatro barras. Y yo me lo imaginé celebrando en secreto el 150 aniversario de la tabla periódica de los elementos. «Por favor, hábleme de Mendeleiev. ¿Qué es el peso atómico?». Dicen que se tomaba las tardes libres, que nunca se le ha visto en una misa, en una procesión o un entierro. No ha pasado por los estudios de La8 y los únicos incendios a los que ha asistido eran los que provocaba su muchachada -Grezzi y Fuset, a ver si os movéis-, diseñados adrede para que él pudiera aparecer como el Bombero Mayor que devolvía serenidad a la ciudad en llamas.

Quizá el secreto haya sido la ordenación científica de los elementos. Ha sido decisivo el voto de los jóvenes no tan jóvenes, que son los que ahora están en el segmento más amplio y activo de la sociedad y viven en los barrios. Saben que lo de la bandera y la lengua ya no es problema; y a fuerza de viajar han visto que las ciudades de Europa llevan años haciendo con la bici lo mismo que aquí copiamos. Quizá en largas noches de laboratorio Ribó ha aprendido a trasmutar en otras sustancias los enzimas que en su día hicieron posible Unión Valenciana. No os engañéis: los hijos de aquellos electores son los que sostienen hoy a Ribó. «Habrá que seguir explorando la química de las feromonas».