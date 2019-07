Lo pueden comprobar ustedes mismos si se fijan un poco. Cuando alguien se expresa empleando vehemencia, incluso con un punto violento, consigue arracimar numerosas voluntades a su vera. Buena parte de la población, y sospecho que esto sucede en todo el planeta, percibe el tono, no el contenido de la disertación, así confunden el estrépito y la contundencia al otorgarles valor de argumento sensato. Dicho de otro modo, si usted consigue electrizar con un discurso cimentado en la justa proporción entre marrullería y rollo trompetero, captará adhesiones, recogerá aplausos. Disparará grandes imbecilidades, pero sus merluzadas causarán sensación. Esto se detecta, por ejemplo, en algunos de nuestros más reputados tertulianos. Son verdaderos leñadores y nadie desea recibir un hachazo por si las moscas. Al contrario, si adoptas un mensaje conciliador sueles cosechar bofetadas, de ahí el odio que levanta Ciudadanos. Amigos cercanos siempre guardan en la punta de su lengua una maldad contra esa formación, y se les vapulea desde varios sectores. Quizá ahí reside la clave del torbellino de injurias que les persigue, la neutralidad, presunta o cierta, se emparenta con lo que podríamos denominar «bienquedismo», y cuando pretendes quedar bien con todos recoges el efecto contrario, todos te desprecian porque no saben cómo etiquetarte. Llama la atención que un colectivo tan injustamente vejado durante tanto tiempo, el LGTBI, que por lo tanto debería de actuar con enorme sensibilidad ante las persecuciones, ante las cazas de brujas, también les machaque. Pintarrajearon el autobús de Ciudadanos cuando la manifa arcoiris, exigiéndoles exilio inmediato de la comitiva. Intentaron quedar bien con un colectivo que derrama amor pero que a ellos les repudia cruelmente. Se me antoja un fenómeno muy curioso...