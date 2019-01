NO ESTAMOS TAN BIEN PARA ARRIESGAR TANTO CON EL ONCE

Tras la necesaria victoria en Balaídos, el Valencia visitaba el Coliseum en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Duro rival y vibrante eliminatoria, precedida ya por declaraciones de ambos entrenadores que encerraban cierta tensión. Marcelino manifestando la dureza, el juego del Getafe, al borde de los límites de legalidad que el reglamento permite, y Bordalás haciendo referencia a la calidad de la plantilla valencianista y su obligado esfuerzo por llegar lejos en la competición. Alabando a nuestra afición, a nuestro club, y aparcando a un lado, quizá temporalmente, una probable respuesta al técnico valencianista. Noche fría, ambiente gélido. Marcelino optó, como se esperaba, por hacer cambios en la alineación, pero siempre con la intención de presentar un once competitivo. Vezo y Lato en los laterales, Diakhaby acompañando a Paulista, Wass en el medio, Ferran y Kang In lee en las bandas y Gameiro y Mina arriba. Es cierto que el equipo era competitivo, pero también es verdad que los cambios habían sido numerosos, y jugadores tan habituales como Garay, Coquelin, Kondogbia, Soler, Cheryshev, Guedes o Rodrigo no aparecían desde el inicio. Era como un «no renuncio a la copa», pero «no renuncio tampoco a priorizar la liga». Arriesgado cuanto menos de antemano, y todos pendientes de los que sucediese finalmente. Y si tantas veces hemos dicho que, de un partido a otro, ocho cambios en la alineación son muchos, pues ocho cambios son los que Marcelino propuso ayer con respecto al once que dispuso en Vigo. Aunque no debería, es demasiada ventaja, y aun creyendo que alineas un equipo lo suficientemente bueno para igualar, incluso superar al rival, no está del todo claro que suceda. No estamos tan bien como para arriesgar tanto, y la decisión del técnico asturiano no corresponde con el ferviente deseo de la afición valencianista de ver a su equipo, a sus jugadores y a su entrenador luchar por ganar el torneo. Ni una sola parada de Chichizola. Partido soso, sin ritmo, sin intensidad, preocupándose cada equipo sólo de no encajar y, si por alguna de aquellas se daba, marcar un gol y esperar la vuelta. Y el VCF nos decepcionó. Nada en ataque, muy poco en creación, tan solo veinte 'minutitos' de posesión sin peligro en la primera mitad, y relativamente mal en defensa. Tres paradas excepcionales de Jaume en oportunidades del Getafe que se encontró casi sin querer. Bueno, «vamos a atacar ya que estos cuando la tienen no nos hacen daño, a ver qué pasa». Digo yo que eso pensaron los del Getafe. Ganó el que menos mal lo hizo y el que más lo mereció. Al portero local no lo vimos. No me atrevo a calificar lo que vimos anoche de despreocupación general, pero dio la sensación de que poco importa si quedamos eliminados. Y eso no debería ser así. El resultado, volteable, pero habrá que pelearlo de verdad, ya que ellos, ahora sí, creen que pueden pasar y jugar la semifinal.