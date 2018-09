La economía se ralentiza, el problema de Cataluña deriva en un enfrentamiento civil y la falta de liderazgo político se hace crónica. Y sin embargo los músicos del Titanic siguen tocando sus instrumentos como si aquí no pasara nada. Será porque el turismo se estanca pero resiste, porque el consumo aguanta harto de la austeridad pasada y porque si bien el Gobierno carece de un programa definido al menos la corrupción ha dado una tregua irreal.

Hemos pasado de la fase de no creernos que habíamos salido de la crisis económica a otra en que unos advenedizos no se dan cuenta de que ya están puestas las bases para la siguiente. En lo político, sin embargo, la crisis es permanente porque la fragmentación y el egoísmo partidista impiden soluciones globales. La cobardía es el motor y la razón de ser de la mayoría de nuestros dirigentes públicos. El ejemplo es Cataluña, donde algunos ven firmeza del Estado pero otros lo que adivinamos es la vulgar desidia de los poderes estatales que solamente es contrarrestada por la rebelión cívica harta del fascismo independentista.

El mal del país es la incertidumbre y la irresponsabilidad. El Gobierno y Podemos se afanan en repartir demagógicamente un dinero que no sobra mientras provocan el miedo en una economía que comienza a flaquear. Ya se sabe, al pueblo hay que darle pan y circo, o sea, Franco, a la par que se depura la televisión y se genera una polémica innecesaria en materia de inmigración. Añadamos la flojera de Rivera y el nacimiento cojo de Casado en el PP, no ya por su máster sospechoso, sino por la convicción de que lo pretendidamente nuevo parece viejo siendo como es un cachorro de partido que solo ha trabajado en política. Esto no va bien, pero vamos tirando, lo peor es la certeza de que en unos meses estaremos peor.