La bicicleta del poder

Con solo 26 años, María José Catalá fue alcaldesa de Torrent, una ciudad de casi cien mil habitantes. Sandra Gómez, que tiene 33, puede serlo este domingo, pero en esta ocasión, de la ciudad de Valencia, que ronda los 800.000 cuerpos y almas. Un logro descomunal. Esas dos mujeres son, de las chicas que se presentan a las elecciones, las únicas que tienen posibilidades de hacerse con la vara de mando que ostenta y aspira a mantener un viejo zorro de la política que tiene los mismos años (71) que la suma de los de Sandra y María José. El otro candidato con posibilidades, más remotas, es Fernando Giner, de Ciudadanos. El resto no cuenta.

Vayamos pues, al trío de cabeza. Al viejo zorro y a las mujeres que aspiran a desbancar a quien lleva en política desde los tiempos de la transición, de ese Joan Ribó que ha sabido atravesar largos mundos de silencio y marginación, pero que nunca se bajó de la bicicleta de los sueños del poder. Una bicicleta cierta, no impostada, que muchas veces tuve el honor de coincidir con él en los debates de la televisión de esta casa de LAS PROVINCIAS, y bien cierto era que Ribó aparecía en los estudios del polígono de Vara de Quart galopando en su biciclo, y en su biciclo se iba rumbo a su casa o a su instituto de segunda enseñanza, donde se ganaba la vida. Y donde, estoy seguro, debió de ser un buen profesor. Porque eso se nota.

Pero ahora Ribó tiene a dos damas enfrente. Una roja y la otra celeste, aunque la celeste, la experimentada María José Catalá, se viste de fucsia para ir a los debates políticos. Dos damas poderosas, cada una en su estilo, en la derecha y en la izquierda. La democristiana Catalá, más política y ducha que la Gómez, y la Gómez, que navega en la socialdemocracia zapaterizante. Una pugna de gran emoción.

¿Podrá el veterano pero aún con aspecto vagamente juvenil Ribó resistir el ataque de María José Catalá, que irá con los votos de Ciudadanos escondidos en el bolso, aunque no quepa descartar que finalmente sean los votos de la Catalá los que engrosen el maletín de Fernando Giner, si se produce el "sorpasso"? ¿Podrá resistir el alcalde-ciclista el empuje de Sandra Gómez, subida a la ola cada día más fuerte del sanchismo resucitado desde los infiernos donde lo envió el susanismo que no supo jugar sus bazas cuando las tenía todas en la mano? Todo es posible y cualquier cábala es un brindis al sol. Pero sería bueno para la ciudad una política menos nacionalista y menos ignoradora del idioma castellano, que ha desaparecido prácticamente de la expresión pública del ayuntamiento. Una Valencia más cordial y menos sectaria. Los dos alcaldes comunistas de España, Kichi de Cádiz y Guarido en Zamora lo han entendido muy bien y por eso van a arrasar el domingo: han sabido gobernar para todos los vecinos. En Valencia no ha sido así, y el domingo la ciudadanía emitirá el veredicto.