La bicicleta de Grezzi

Los valencianos decidían que Joan Ribó siguiera de alcalde cuatro años más y Grezzi lo celebraba alzando una bicicleta. El concejal es un artista de las redes sociales y buscaba esa foto como fuera para que se viralizara. La bici ha ganado los comicios, venía a decir. Porque parece que lo único importante en la ciudad es que los ciclistas tengan su carril. Le han dado igual las críticas y las sugerencias. Yo, mi, me, conmigo. Entiende cada comentario como una ofensa casi personal. Nadie está en contra de crear una ciudad más sostenible. A nadie le importuna que las personas cada vez opten más por este tipo de movilidad. Nadie clama porque aumenten los kilómetros de carril bici. Nadie. Lo que molesta a muchos es que se haga a costa de otros vehículos, deteriorando otras formas de moverse por la ciudad. Porque Grezzi presume de que cada mes se reduce el tráfico en Valencia. Normal. La ley del embudo. Si eliminas zonas de aparcamiento, si calles con dos o tres carriles los dejas en uno, con el consiguiente atasco continuo, y si el precio de los aparcamientos es ofensivo, entiendes que la gente se busque la vida para encaminarse hacia el centro de Valencia. Y la bicicleta es una opción cómoda en una ciudad llana como Valencia y barata. Porque otra opción sería la EMT. Pero Grezzi no cree que le dé tanto rédito mediático -el 'me gusta' de los followers ha hecho mucho daño- y por eso no son habituales las fotografías con los autobuses. Los intervalos siguen tan disparados que en algunas líneas la espera te permite leerte medio libro. Que le pregunten a los usuarios del 14, por ejemplo. Por eso nos encaminamos a cuatro años más de lucha entre ciclistas y conductores. Una batalla que ha creado Grezzi y que alimenta siempre que puede. Pero es concejal de todos, que no se le olvide, no sólo de los ciclistas.