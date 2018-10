Bichos y demás

El director de una revista importante se despidió pronto de un acto también importante porque debía ir a cuidar a su hija (la mujer tenía otro compromiso). Pensemos que no era una excusa. El tío es un cutre. ¿Director de la revista X y no podía pagar a alguien para estar con su hija? A Juanma Castaño lo han puesto verde por decir que los futbolistas no pueden levantarse por la noche para cuidar de los hijos, que viven de su descanso. Era por Harry Kane, del Tottehham. Había señalado el nacimiento de su segunda hija (y su falta de sueño) como razón de su mal inicio de temporada. O sea, que nos parece normal que no les dejen salir por la noche o practicar deportes peligrosos pero están obligados a no dormir como cualquier padre. No sé si la modelo María Sanjuán es un bicho, como la ha calificado ese juez que veía su caso. Pero le ha tocado la lotería en un mundo en que no es posible ofender a las mujeres o no perder el sueño como ellas.