Cerrada y oficializada la operación de ida y vuelta entre guardametas con el Barcelona como socio de legislatura que deja abiertas otras posibles operaciones con el club culé y que, además, explicarían el ajuste de precios entre Neto y Cillessen, el Valencia de Alemany arranca, ahora de verdad, la procelosa travesía veraniega con las cuentas maquilladas y bien vestidas. El Valencia CF aparece , a 30 de junio, sin déficit en la ejecución de su presupuesto de manera que no arrastra pérdidas, no ve mermado su presupuesto fijado por la Liga y no ve afectada su capacidad para contratar los futbolistas que necesita para afrontar la nueva temporada. Era el primer escollo a salvar antes de finalizar el mes y Alemany lo ha llevado a cabo con las herramientas que tenia a su alcance: a falta de un 'mecenas' que solvente todo este tipo de vicisitudes, tiene que aparecer el trabajo de los ejecutivos capacitados y -afortunadamente- tras un largo periplo de travesía por el desierto, ahora, el Valencia los tiene o... lo tiene. Sigo pensando que el trueque con el Barça nunca se hubiera producido en estos términos de no existir la necesidad de cuadrar números y que, de no presentarse la oportunidad de hacerlo de un plumazo con el cambio de inquilino en la portería, en ningún caso se hubiera acometido la contratación de un portero de 35 millones de euros. Pero la fecha del 30 de junio marca la pauta y ahora sólo cabe esperar que el holandés rinda un servicio al Valencia cuanto menos similar al que ha prestado el brasileño, que ahora parece haberse convertido en un 'bicho raro' a ojos de muchos valencianistas pero que, desde mi humilde punto de vista, ha sido el mejor guardameta que se ha ubicado bajo los palos de la portería blanca desde la marcha de Santi Cañizares. Y creo que el club tiene todavía pendiente la asignatura de abrir la puerta a quien se marcha tras un trabajo bien hecho sin necesidad de colgarle en su mochila la pesada carga de la culpa. Queda en el tintero un buen número de filtraciones y acusaciones veladas hacia el brasileño que afean su imagen de cara al aficionado con la intención de justificar su salida y eso es algo que hemos vivido en muchas ocasiones -entiendo- sin necesidad alguna. Alemany ha salvado su 'selectivo' con buena nota demostrando que es el gestor que tanto estaba necesitando el Valencia tras caer en manos de Meriton, pero no es necesario ensuciar el nombre de quien ha dado todo lo que tenía dentro al equipo para justificar nada. En estos casos, siempre es más recomendable la transparencia: explicar la necesidad de hacer caja a corto plazo y explicar, también, que -llegado el momento- hay que tomar decisiones aunque parezcan dolorosas. Con las cuentas 'tuneadas', toca seguir haciendo caja y reunir recursos con los que salir de compras y, en este particular, el club, seguirá contando con la ilusión de una afición fiel a su equipo que recibirá con los brazos abiertos a todo el que llegue y que acudirá al primer partido de la temporada absolutamente convencido de tener el mejor equipo posible.