BERTÍN Y LA PAELLA

Tengo una seria preocupación por la paella. Y no porque tenga hambre, sino porque no era consciente de que corriese peligro. Me quedé con el runrún después de la conversación que mantuvieron el pasado sábado Bertín Osborne y Jorge Javier Vázquez, en la que repasaron aspectos de la trayectoria del cantante y este mostró sus preocupaciones y preferencias ideológicas. «No podemos consentir que los independentistas hagan cosas ilegales porque sería un caos», exclamó el artista para después confesar que votaría «a quien defienda la unidad de España, los toros y la paella».

Y fue ahí cuando di un respingo y me pregunté si algún partido había amenazado con prohibir el plato típico de los valencianos. ¿Acaso hay formaciones políticas que vayan a obligar por ley poner en la paella chorizo y cosas? ¿Nos pueden imponer el tiempo de cocción bajo riesgo de multa? ¿Tiene la paella tintes ideológicos? ¿Es la de pollo y conejo más de izquierdas y la de marisco de derechas?

Tal vez me haya despistado pero después de la afirmación de Bertín me puse a revisar algunos mítines de Torra, Pablo Iglesias o Albert Rivera y ninguno hizo mención a la comida. Bien es cierto que yo he estado en restaurantes que sirven arroz con cosas y lo llaman paella. Y he visto por instagram a 'celebritys' posar pletóricos junto a arroces que daba pena verlos, pero de ahí a meter la cocina en el debate político hay un trecho. No veo urgente legislar para que alguien prepare los cocidos y guisos con fundamento.

Habíamos visto cómo distintos partidos hacían suya la bandera de España o el himno y algunos otros temas pero lo de apropiarse de la paella me parece extremo, por mucho que Bertín la tenga en sus pensamientos el día en que se dirige a las urnas. Al cantante le gusta generar polémica y de hecho supongo que fue una de las razones por la que le invitaron al espacio de Telecinco. A nadie se le escapa ni puede hacerse sorprendido cuando determinados entrevistados (Bertín, Guerra, Arcadi Espada) dan respuestas inapropiadas. Es para eso para lo que se les convoca. Y eso lo saben Jorge Javier, Évole o Risto. Todo lo que viene después forma parte del espectáculo.