No me interesan las fronteras, salvo para traspasarlas sin problemas en los viajes. Tampoco me atraen las banderas, porque hay naciones que las ondean para tapar los problemas reales de la población. Algo similar sucede con los himnos: si suenan con frecuencia impiden a los gobernantes oír las reivindicaciones de la calle. Me atrae la ficción (la literatura, el teatro y el cine) que nos retrata y nos explica como país, como sociedad y como individuos. Un ejemplo: las novelas de Rafael Chirbes. No creo que sea causa de orgullo haber nacido en la Comunitat (no lo elegí ni lo pude evitar), pero comprendo que el 9 d'Octubre sea motivo de celebración para miles de personas. Es cierto que cuando estoy en el extranjero experimento un mayor sentimiento de pertenencia a mi país o siento más las raíces y que en la capital del Turia, a veces, me siento como exiliada. Quizá todo se reduzca a Berlanga. Quizá sea una ciudadana austrohúngara y poco más.