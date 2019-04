LOS BENEFICIOS POR SER UNO DE LOS MENOS MALOS

Y acabó la jornada, el sábado, de la mejor manera posible. Alavés jugaba en casa y perdió, Getafe jugaba en casa, y también perdió, incluso el Villarreal, rival en cuartos en Europa League, tras ir ganando por dos goles de ventaja en el marcador, terminó declinando y salió derrotado amargamente en Vigo. Esa victoria le hubiese permitido salir casi definitivamente del infierno que esta temporada está viviendo y tener así la posibilidad de afrontar la eliminatoria contra el Valencia con menos preocupaciones ligueras, pero no, sigue en una delicadísima situación y la Liga debería suponer una total distracción en la competición europea. Y ya el domingo, el Betis tampoco fue capaz de ganar en Vallecas y la Real Sociedad... Sintámonos pues, los valencianistas, afortunados por todas estas favorables circunstancias que ayudan a mantener las posibilidades intactas, incluso mejoradas tras estos descalabros de nuestros contrincantes, en unos casos, y rivales directos en otros. Y todo esto en un contexto de rendimiento en competición liguera muy lejos de lo que debería haber sido, por potencial deportivo, por presupuesto y por calidad de plantilla. Siéntase don Marcelino García Toral también afortunado por todo lo que acontece en este campeonato alrededor de su equipo. Sorteos favorables, situaciones límite resueltas en minutos en descuento, etc, etc, etc. Muy pocas veces se da de esta manera, así que se espera sea aprovechado en su justa medida. Y un Valencia que está siendo, hablando sólo de la Liga lógicamente, uno de los menos malos del resto de equipos que se agolpan tras los tres primeros. Y lo aprovechó a las mil maravillas. Basando su victoria en una primera mitad en la que fue muy superior. Mal Caparrós, errónea elección del sistema dispuesto, con lo que también falló en la ubicación de sus jugadores, principalmente de los más influyentes en el juego. Banega en la derecha, incapaz de armar juego y, sobre todo incapaz de parar a Gayà,. Suyo fue el penalti sobre el de Pedreguer; Promes y Wöber en izquierda bastante flojos; un mediocampo más destructivo que creativo, con un Gonalons falto de minutos y un Amadou al que le gusta más correr que tocar la pelota. El Valencia se hizo dueño de la situación y sacó ventaja cuando fue mejor. Plasmar en el marcador tu superioridad es necesario y así lo hicieron. Una segunda mitad diferente a partir del disparo de Gameiro al larguero. Metidos demasiado atrás, un poco por nuestro cansancio, sobre todo el de los dos mediocentros, y por el empuje sevillista, la pelota rondó demasiadas veces el área de Neto. Y sus paradas más los errores de los atacantes locales impidieron que llegara el empate. Terminó con victoria bien fraguada, aunque sostenida con ciertas dificultades, algo que también es comprensible dado el campo en el que juegas y el rival al que te enfrentas. También es verdad, creo que Monchi se verá obligado a rehacer mucho la plantilla, la parte izquierda debe reforzarse, y mejorar la calidad de varios jugadores del plantel. El Valencia sacó una victoria que puede ser vital, tal y como se dio la jornada.