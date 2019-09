Los abstencionistas demoramos nuestra primera vez en las urnas hasta que la obligación de la responsabilidad pesó más que el postureo del ácrata. En casa había gente de tantos bandos que yo opté por no pertenecer a ninguno. Perdí el pelo, me casé y fui padre mucho antes de situarme ante una urna. «Papá, ¿tú a quién vas a votar?». Hasta que la pregunta clave de los hijos no se verbalizó en el hogar no di el paso definitivo. Dicen que los padres están para dar ejemplo. De romper sin abrir la molesta propaganda electoral a husmear en el buzón para decantarme por una opción tan sólo hubo una convocatoria. He votado poco pero variado. Guiado más por la esperanza que por el convencimiento. El otro día, durante el desayuno, me bombardearon con mensajes de móvil para alistarme en esa legión de insumisos de la propaganda electoral. Alguno de mis amigos ya se había inscrito como medida de rechazo y protesta ante esa nueva convocatoria general marcada para el 10-N. El disparate que vive el país me ha llevado a un punto que nunca pensé que pisaría. Por una vez, y sin que sirva de precedente, me cojo de la mano del diputado Rufián: «La gente está hasta los bemoles de todos nosotros». No hay mejor encuesta que la barra del bar de Paco y allí, mientras hablan de la gota fría y de Peter Lim -que es lo que más interesa-, dos de cada tres se irán el domingo de autos de parranda sin pasar por el colegio electoral. «Papá, ¿a quién vas a votar?» Y la respuesta será fácil: hablaré de los millones de euros malgastados, del tiempo perdido, de la mediocridad de las listas, del perfil bajo de los candidatos y de la incapacidad para firmar un acuerdo de mínimos que sería de máximos para la ciudadanía. La política no es tan difícil. A veces, un sopapo en el recuento es un ejercicio de responsabilidad.