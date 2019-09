El bello durmiente

Me preocupa el sueño de Sánchez. Primero fueron sus prisas por cambiar el colchón de la Moncloa y, ahora, sus problemas para dormir si llega a conformarse un gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Este hombre sufre de insomnio, pesadillas nocturnas o apnea, pero hay algo en su actividad nocturna que nos está haciendo la vida imposible. ¿Será sonámbulo y por eso no recuerda que ayer dijo algo distinto a lo de hoy y mañana lo contrario? Ya se lo advirtió Iglesias ayer: si no puede dormir, que cambie el colchón. Pero lo que le preocupa al presidente 'in albis' no son los muelles del colchón sino que quepan tres en uno de 90. Se ve fuera o durmiendo en el sofá.

A quienes de verdad nos quita el sueño la situación política es a los ciudadanos que vemos todo paralizado por unos diletantes en cuya mesa no falta un plato caliente cada día, aunque pasen meses sin trabajar. Los del insomnio son los pensionistas, las kellys, los autónomos, los mileuristas o quienes los envidian. Son todos aquellos a quienes no les es permitido jugar a los tronos porque tienen que calzar a los críos, cambiar de pañal al abuelo, poner dos platos más para los hijos en paro o hacer horas extras para la Comunión de la mayor. Esos sí pasan la noche en vela pensando en cómo estirar el raquítico sueldo o a qué puerta llamar para llegar a fin de mes. Mientras, nuestros políticos representan la batalla del relato que no es otra cosa que bombardear nuestro salón con una palabrería diseñada en un despacho por gurús. No saben que es tan fácil ignorarlos como cambiar de canal o poner una serie. Al menos, en ellas, los guiones son mejores. La guerra de las cadenas en la que se han sumergido, uno por la noche y otro por la mañana, resulta más interesante cuando los personajes son de ficción. Allí las tramas están mejor definidas. Frank Underwood es un malo malísimo más divertido y zorro que Pablo Iglesias, dónde va a parar.

Sánchez, aun con toda su afición por la dramaturgia, es muy mal actor o diseña a trompicones una estrategia que muestra las costuras. En su caso no hay giros de guion sino caprichos de niño malcriado. Los giros de guion en una serie sorprenden y enganchan; los caprichos de crío desconciertan y hastían. Por eso cuando las televisiones ya están pensando en los debates electorales habría que preguntarles si no sería mejor hacer un concurso de monólogos de humor. El debate es el género lírico del «relato» pero ya llueve sobre inundado y parece difícil que sus mensajes empapen a una población ahíta. Si llevamos meses escuchando excusas, reproches y otras pamplinas, qué va a tener de especial un debate a cinco o un cara a cara. Ni siquiera es un espectáculo apetecible sabiendo que sus juegos de tronos los pagamos todos. Difícilmente nos van a ilusionar, sorprender, movilizar o consolar. Solo van a usar la baza del riesgo del otro quemando los puentes para los pactos posteriores.