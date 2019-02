Estamos demasiado acostumbrados a medir la realidad entre ganadores y perdedores: los conflictos laborales, los divorcios, las elecciones, las batallas con la Administración (lean 'Silencio administrativo', de Sara Mesa), los litigios judiciales, las competiciones deportivas, etcétera. Dicen que la sucesión de derrotas es lo que moldea la personalidad de cada uno, que sólo se puede vencer con garantías de permanencia después de haber caído muchas veces, que la victoria fácil es una trampa... Los domingos son días en los que no está mal visto perder. No me refiero a los comicios venideros, sino a la cotidianidad. Hoy está permitido dejarse ganar por la horizontalidad, la pereza, el vermut o la cerveza al sol, el desajuste horario, la improductividad, los excesos, e incluso, por la soledad. Fue Gustavo Adolfo Bécquer, quien nació en Sevilla tal día como hoy pero en 1836, quien dijo que la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo.