Charles Dickens se convirtió el jueves en 'trending topic'. No lo tuvo fácil: compitió con #felonía, #Yonovoy y #yovoy. Las efemérides (el pasado 7 de febrero se cumplieron 207 años del nacimiento del autor del autor inglés) sirven a veces como excusa para difundir los textos de los clásicos. Un caso similiar se repitió ayer con Julio Verne, quien también logró ser tendencia en la red del pajarito. No es lo mismo tuitear a Dickens o Verne que leerlos. Tampoco las elecciones se ganan con el recuento de tuits sino con los votos en las urnas. Twitter no es la realidad, quizá sea una paralela, ni tan siquiera resulta un barómetro fiable para testear opiniones. Como amplificador de los ridículos, bochornos y despropósitos de quienes se dicen nuestros representantes políticos parece infalible. «Hay demasiados tajos, cuchilladas, disparos por la espalda y pisoteos despiadados», escribió Dickens en el cuento 'La batalla de la vida'. Y cabe preguntarse si algún día será diferente.