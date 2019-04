LA BATALLA DEL CENTRO Análisis: la derecha Son los moderados que huyen de los extremos quienes terminan por inclinar la balanza MARÍA JOSÉ POU Martes, 30 abril 2019, 08:30

En política es mejor huir de las afirmaciones categóricas. Sin embargo, son frecuentes y los políticos las usan sin pudor, aun sabiendo que van a pronunciarse en sentido contrario muy pronto. Eso ocurre cuando decimos que «España es de izquierdas», como leemos ahora, o «España es de derechas», como leímos antes. O cuando asistimos a esas promesas del alma que se volatilizan con las urnas aún calientes. En la Comunidad Valenciana hemos escuchado hasta la saciedad, acompañado de un lamento eterno, que «la corrupción no pasa factura» refiriéndose a la capacidad del PP para no hundirse tras conocerse todo lo que la Justicia ha sacado a la luz en los últimos años. Era la queja de la izquierda viendo sobrevivir a los viudos de los investigados y preguntándose por qué el electorado no daba los azotes pertinentes a los chicos malos. A estas alturas, no está claro si la corrupción pasa factura, si opta por el cobro revertido o si prefiere fraccionar el pago, pero lo cierto es que el PP de gúrteles, eriales, emarsas y pitufeos ha sido castigado, como mínimo, a compartir silla con otros recién llegados. Sea cual sea la razón de ese resultado: votantes molestos, karma justiciero o, sencillamente, un cambio de ciclo.

Como James Lovelock cuando defiende que la tierra, Gaia, se autorregula, también el entorno político tiene capacidad para equilibrar sus magnitudes con tal de mantener la vida en marcha. Uno de esos mecanismos es la ley de péndulo según la cual cada cierto tiempo el signo de las mayorías cambian, lo achaquemos a factores internos o externos. A menudo, hacemos uso de los internos para explicar los cambios: mala campaña, mala praxis o un escándalo concreto. Sin embargo, nadie nos asegura que la atribución da causas sea la correcta. Es mera conjetura que juega con lo que resulta verosímil. Así, hoy resulta verosímil pensar que al PP valenciano se le ha condenado por la falta de una respuesta más contundente contra la corrupción. Quizás la realidad sea más compleja y rica de matices pero también el principio de la 'navaja de Ockham' nos dice que la hipótesis más sencilla suele ser la más acertada. En ese contexto, dada la subida de Ciudadanos y la entrada de Vox en Les Corts Valencianes, lo razonable es pensar en un trasvase de votos desde la fuerza hegemónica de la derecha valenciana de los últimos años, el PP, a los otros dos grupos. Ahora bien, el verdadero vuelco electoral en España, aunque les pese a quienes dan por finiquitado el bipartidismo, se produce por el centro. Son los moderados que huyen de los extremos quienes terminan por inclinar la balanza. Por eso vemos que a veces el fiel está más cerca de la derecha y a veces lo está de la izquierda pero sus grupos más radicales parecen mantenerse bajo un techo de cristal: Izquierda Unida, Podemos o Compromís. Y pasará con Vox. El indeciso no duda entre el blanco y el negro sino entre un gris más o menos apagado o más o menos brillante.

En ese punto han estado tanto el acierto del PSOE, atribuyendo a Sánchez una moderación desconocida que ha sintonizado bien con la de Puig, como el desacierto del PP impregnando su campaña de exaltación, y ahogando con ello los intentos de «la Margaret Thatcher de la Vall» por mutar en la cara más amable de la protestante Merkel. La subida de Puig no se debe solo al efecto 'Elecciones Generales' sino también a su imagen pausada respecto a Oltra. Del mismo modo, el discurso radical de Casado, intentando comer terreno a su derecha en lugar de hacerlo a su izquierda, ha perjudicado a Bonig. Ella ha intentado desmarcarse con su chupa de cuero, pero la corriente se la ha llevado por delante. El PP ha perdido el centro y lo ha ocupado Ciudadanos a pesar de algunos coqueteos de Toni Cantó con los mensajes más duros. Era innecesario teniendo a Vox para eso y a un PP que se enfrentaba a dos enemigos poderosos: la pesada mochila de una renovación pendiente que no le dejará avanzar mientras siga sin concluirse, y la propia estrategia de partido que impidió el lanzamiento de una candidata que llegó en mal momento, demasiado pronto y demasiado tarde. Por último la entrada de Vox es la mejor oportunidad para que los otros dos se disputen el centro. Pero la batalla no está entre ellos sino en quien, hábilmente, les ha robado la cartera mientras se enzarzaban.