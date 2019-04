LA BATALLA DE BOCAIRENT

El próximo sábado día 13 habrá toros en Bocairent... y algo más. Los aficionados saben que este pueblo de la sierra Mariola es el último bastión del interior de la Comunitat que resiste a los ataques de los políticos de nuevo cuño que han decidido tomar la Tauromaquia como banderín de enganche para construir, no se sabe muy bien qué tipo de sociedad del bienestar animal. En el entorno geográfico del pueblo que trabajó la roca para construir su palenque taurino, hace ya casi dos siglos, los ayuntamientos de Xàtiva, Monóvar, Elda y Villena llevan varios años prohibiendo las corridas de toros.

Los regidores de Bocairent, por el contrario, no sólo no se contagian por tanta fruslería de políticos populistas, sino que luchan además de por no perder sus tradiciones, manteniendo activado uno de los iconos más emblemáticos de su ciudad, por mantener vivo el recuerdo y el reconocimiento a aquellos antepasados que, ante una situación de paro generalizado por una depresión económica producida en la industria del textil que dominaba el Vall d'Albaida, decidieron poner en marcha el proyecto, ya que la tradición taurina en su zona databa desde 1663.

En justa correspondencia, y en fechas en las que las urnas hablarán, la Federación Taurina Valenciana, con su presidente Jorge Galbis al frente, y aprovechando que las cuadrillas de los espadas Francisco Rivera Ordóñez 'Paquirri', 'El Fandi', Emilio de Justo, Rubén Pinar y el novillero El Rafi, lidiarán un encierro de la ganadería de Fernando Peña, ha querido sumarse a esa batalla que calladamente y con no pocos esfuerzos, libra tan monumental y bella ciudad, llevando hasta ella su asamblea general anual.

Para que la jornada del próximo sábado alcance el máximo esplendor, varias son las acciones que los organizadores, peñistas, empresa, munícipes y también el sector de la restauración, han puesto en marcha, haciendo constar la empresa Tauroemoción, que parte de los beneficios que genere el evento taurino irán destinados al Centro Ocupacional de Bocairent, entidad local que trabaja por la integración de personas con discapacidad.

Si como dice el poeta, se hace camino al andar, el sábado hay que estar en Bocairent.