BARRIOS CON REMIENDOS Ninguna de las obras elegidas por los vecinos en una votación directa los últimos dos años se han ejecutado por completo PACO MORENO Valencia Lunes, 22 abril 2019, 08:48

Es un solar enorme que está lleno de basura, charcos insalubres cuando llueve, polvo y trastos. Lleva 30 años así. La propuesta es habilitarlo como jardín». Lo anterior no lo digo yo, sino la persona que propuso hace meses acabar con uno de los solares que salpican los barrios de Valencia desde hace lustros y que ayer mismo estaba en convertido en un lodazal lleno de charcos. Situado entre la avenida Juan XXIII y la calle Periodista Gil Sumbiela, el caso de esta parte de Benicalap podría repetirse a lo largo y ancho de la periferia.

La construcción de un jardín en esta inmunda parcela fue aprobada en los presupuestos participativos con una inversión de 420.000 euros, aunque de momento no se ha hecho nada, al igual que ocurre con las decenas de proyectos elegidos directamente por los vecinos en la edición de este ejercicio. Ni un mal cartel anunciando las obras ni una máquina, aunque sea por la cosa electoral y el voto.

Seguro que antes del próximo 26 de mayo tenemos noticia de que alguna concejalía decide hacer una locura y abrir un expediente a ver qué pasa, pero el caso es que la cuarta edición del proceso estrenado este mandato no ha tenido mucho éxito (ninguno, vamos) con la agilidad de los plazos. A fecha de hoy y según la página web del denominado DecidimVLC, no hay ninguna obra de las elegidas este año en ejecución, incluido el solar repleto de fango que ilustra este artículo, por supuesto.

Pinchando en algunos barrios por curiosidad en la página web, salen por ejemplo una colocación de asientos (se supone que bancos) en las calles de Benimaclet por 18.000 euros. O una partida de 2.500 euros en mesas plegables para la pedanía de Carpesa. O 3.000 euros para comprar un proyector destinado a la junta municipal de Abastos. Quiero decir que en muchos casos no se trata de proyectos faraónicos, ni diseños complicados que necesitan la validación de sesudos departamentos gubernamentales, sino simple gestión diaria para cumplir con las peticiones vecinales. Incluso podríamos estar hablando de intervenciones en jardines que superan los cien mil euros, pero que a finales de abril ya deberían estar en ejecución.

De lo contrario, volveremos a hablar de la escasa ejecución del presupuesto municipal, que ha subido en cifras absolutas respecto al anterior mandato, aunque sigue dejando a final de año unos cien millones de euros por gastar, una cantidad demasiado elevado que no se puede permitir.

El solar de Benicalap lleva así 30 años, decía el proponente, y en todo ese tiempo el Ayuntamiento ha sido incapaz de ofrecer una solución más allá de enviar de vez en cuando a la brigada de turno para que retiren enseres abandonados o echen un par de camiones de grava. Quiero decir que el abandono de los barrios es algo que trasciende del gobierno municipal, está en el ADN del Consistorio.

El próximo mandato será el turno del siguiente gobierno, quien tendrá que ratificar todo lo que ahora se quedará sin encargar. Sin salir de los presupuestos participativos hay proyectos de gran envergadura como la reurbanización del entorno del mercado de San Pedro Nolasco, en Zaidía, una zona que podría ser privilegiada (está a unos minutos del jardín del Turia y próxima al centro), si no fuera por el abandono de muchos edificios donde se han permitido con frecuencia las ocupaciones ilegales.

Igual ocurre con el entorno del mercado de Ruzafa, también con una partida asignada, aunque en este caso se trata de dignificar una zona olvidada por el Plan RIVA y donde una de las cuestiones a tratar será el aparcamiento de los vehículos de los vendedores.

También hay otras iniciativas que han salido adelante sin la necesaria visión de futuro ni la coordinación que se requiere en cualquier Ayuntamiento. Me refiero a los 260.000 euros destinados a la reforma del carril ciclista en el paseo marítimo. El Plan del Cabanyal recomienda la revisión de toda esta zona con la eliminación del murete, la construcción de dunas y otros elementos que modernicen un espacio peatonal algo viejo. ¿Por qué no hacerlo todo a la vez?

De repente me asalta una duda ¿Cómo será la ejecución de los proyectos elegidos en la edición 2017/2018? Pincho y me topo con la sorpresa: cero euros en ejecución y todo en tramitación, lo que quiere decir que los plazos son confusos y que este mandato será harto difícil que se inicie algo. La excepción se encuentra en la plantación de árboles que ha comenzado con buen ritmo. Del resto no se sabe nada salvo que «estamos trabajando en ello» en inacabables procesos administrativos que superan la paciencia de los vecinos.