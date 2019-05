Yo soy consciente de los problemas internacionales que tiene ahora el Gobierno del Sr. Sánchez con el asunto de la retirada de la fragata Méndez Núñez, como escolta en la flota americana destinada a la circunvalación del globo, en plan Magallanes moderno y cuya retirada puede poner algunos pedidos navales y alguna concesión para la construcción del AVE, allende nuestras fronteras. El 'amigo americano' tiene una sombra alargada.

Han cambiado el objetivo. Ahora no dan la vuelta al mundo y se han convertido en una flota de guerra potencial en Pérsico por el asunto de Irán. Cosas. En materia nacional, Iceta -el hombre que terminó su formación escolar en COU- ha sido rechazado como senador y vuelan nubes grises con el Parlament catalán. Más de lo mismo.

Así que yo me centro en mi barrio que está más cerca y me interesa más. He leído, en este honorable y centenario diario, que cuatro personas han sido presas de una neumonía procedente de unas aves exóticas compradas en Murcia a un vendedor no autorizado. Eso me da pie a la costumbre cada vez más generalizada de comprar 'on line' que se llama a empresas de las que se dice que son buenas, baratas y rápidas.

¡Ojo al Cristo que es de plata! Quiero decir que me he entregado al barrio y mis escasos dineros se quedan en la zona que habito, donde le veo la cara al tendero, al carnicero y al verdulero, aunque éste, al que yo compro, es de Bangladesh y me llama 'jefe; luego me voy a ver a mis amigas las del tinte de toda la vida y me intereso por los padres de Pepa que son muy mayores.

Uno me diría: «¿Oiga porque no se interesa por los padres del dueño de ese señor que vende en todo el mundo?». Reside en América y no tengo el gusto , además es tan rico que sale en una de esas listas que clasifican a los riquísimos.

Ahora son eso que llaman elecciones municipales. Vale. Pues ya saben lo que hay que hacer, que como mi barrio hay muchos en Valencia y una lavadita de cara en plan limpiarlo, cuidar a los de casa sería buena. Yo observo.