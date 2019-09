ELLA ESTARÍA EN LA BARRACA

Mónica Oltra vino a explicar ayer, en su comparecencia ante la prensa, que si no hubiera tenido trabajo que solventar en el despacho se habría acercado hasta la alquería del Forn de Barraca. Cabe suponer, y así se interpretó de sus palabras, que habría acudido a mostrar su rechazo a la decisión del ministerio de Fomento que ha dado luz verde al derribo para hacer posible la ampliación de la V-21, el llamado acceso norte de Valencia. El comentario de la líder de Compromís vino a justificar la obvia diferencia existente entre la actitud que mantuvo por ejemplo en 2010, cuando participó in situ en las protestas contra el derribo de varias casas en el Cabanyal, y la de ayer. Y es lógico que el trabajo como vicepresidenta del Gobierno valenciano le impidiera acudir a un acto, el derribo de una edificación que, según ella misma explicó, se había comunicado sólo unas horas antes a la administración autonómica. Oltra, que en 2010 fue retratada forcejeando con varios agentes de policía, redujo ayer el rechazo del Consell a la actuación a un «hay voluntad de que no pasen estas cosas». Un planteamiento a mitad de camino entre el 'me gustaría que no pasara' y el 'qué le vamos a hacer' que no deja de retratar las diferencias existentes entre la acción política desde la oposición y la que tiene lugar desde el Gobierno. La semana horribilis de la líder de Compromís, cuando la coalición que encabeza ha decidido que era Errejón y no Iglesias el mejor acompañante para el 10-N, se vio a Oltra echarle un capote a Ximo Puig en ese 'todos contra los intereses mediáticos del presidente' que convocó la oposición en Les Corts. La vicepresidenta, incómoda en un asunto que no le gusta ni una pizca, tuvo que comprar ese discurso sobre lo que importa y lo que no a los valencianos con el que el presidente de la Generalitat trató de solventar los boquetes abiertos en estos siete meses de descanso parlamentario. Escasa respuesta para quien, en otras circunstancias, habría planteado más batalla que el «eso no es verdad» que se le escuchó decir. Oltra por un lado y Puig por el otro han transmitido falta de pulso, como de fatiga. Acostumbrados a imponerse, a aprovechar las dificultades de la oposición, los casos de corrupción y la herencia recibida, la nueva legislatura comienza con una campaña electoral -qué pereza- y con una evidente carencia de iniciativa política. Al nuevo Botánico se le nota como con poca gasolina, arrastrado a Les Corts, rebuscando aún en la chistera de la última legislatura del PP. El 'no hay dinero' sirve para algunas cosas, pero no para todas. El resultado electoral del 10-N, importado a la Comunitat, puede ser el primer aviso serio. Suben los impuestos, llegan los recortes y derriban las barracas. Bienvenidos al principio del final.