UN BAREMO INEFICAZ, SEGÚN LA UV

Las conclusiones del estudio sobre el Mapa Escolar elaborado por investigadores de la UV han transcendido como un argumentario contra el distrito único y la demostración de las trampas generalizadas en la enseñanza concertada. Cómo se ha contado el informe alimenta como sesgo de confirmación todos los prejuicios sobre la concertada en este periodo electoral. Bien leído, en cambio, sus conclusiones señalan la ineficacia de la actual baremación, con tantos empates, en la que «la prioridad en la ordenación de los criterios en situaciones de empates suele ser más decisiva que las puntuaciones del propio baremo, especialmente en centros con mayor demanda y, en muchas ocasiones, en última instancia se resuelven por sorteo». El azar, por tanto, es un criterio oculto pero determinante.

Dice el estudio de la UV que el 50% de las solicitudes admitidas lo hacen en 12 puntos, es decir, la zona y la renta. Para los investigadores, «resulta extraño que casi tres cuartas partes de las solicitudes de plaza escolar se encuentren en situación de baja renta de la unidad familiar. La segunda concierne a la distribución de la población afectada, contraria a la tendencia observada en la mayoría de estudios».

Un error, si me permiten, que comete el estudio es calificar de «baja renta» la obtención de esos dos puntos del baremo, que si no son fruto de irregularidades «dispararían los índices de pobreza de la ciudad», señala el documento. El problema, a mi juicio, es que lo que el informe califica de «baja renta» no es una renta tan baja. Para obtener esos dos puntos se requiere una renta familiar igual o menor a dos veces el IPREM. Es decir, que los puntos de renta se obtienen si los ingresos familiares no llegan a 15.159,18 euros anuales. Lo que parece olvidar el estudio es que las rentas anuales se calculan teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar. Para una familia con hijo único el límite de la renta familiar en realidad es de 45.477.54 euros anuales. Según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE, referida a 2016 (estos puntos del baremo se basan en la renta de hace dos años), el salario medio anual en la Comunitat se situó en 21.168,81 euros, por lo que dos padres trabajadores con sueldos medios obtienen los dos puntos por renta. Otro ejemplo: una familia de maestros de la escuela pública con dos hijos también sumaría los dos puntos, según las tablas salariales del sector.

No son las posibles irregularidades, o un indicio de pobreza, lo que provoca que el 75% de las solicitudes obtengan los puntos por renta, sino la ineficiencia del criterio por su generalización, más teniendo en cuenta que la escolarización en centros totalmente privados saca de este porcentaje rentas medias-altas y altas. Y también explica que «la población de bajos recursos se escolarice en mayor medida en los centros privados». Si los empates a 12 puntos son generalizados, en los centros con mayor demanda o se tienen esos dos puntos por renta o no se entra; en los centros donde sobran plazas, se entra a partir de cero puntos, por lo que es lógico que en los centros con mayor demanda el porcentaje de admisiones por renta sea mayor. Pero insisto en descartar la excepcionalidad: la mitad de la escolarización en la ciudad es en centros «privados» (concertados), el 50% de los centros no necesitan baremar por tener más oferta que demanda y el límite de renta no es de «baja renta» ni sólo para familias en riesgo de pobreza, según las estadísticas.

En cuanto a la zonificación, partiendo de la evidencia de que el criterio común de elección de centro es el de la cercanía, el informe también señala la rigidez del modelo minifundista de la ciudad que confunde distrito escolar por proximidad. Como alternativa a la ineficiencia del modelo que aprobó la Conselleria, que genera tantos empates, los investigadores aportan la gradación de ambos criterios, de tal forma que la renta tenga distintos rangos y por tanto puntuaciones graduadas, y que los puntos por zona sean por proximidad del domicilio al colegio. El objetivo es romper el carácter «dicotómico» de ambos criterios, es decir, el todo o nada, el estar por debajo o por encima, en los números pares o los impares de la calle.

Y un último apunte: las solicitudes por tener hermanos en el centro han bajado en esta legislatura del 17% al 10%. Otro indicio del invierno demográfico que viene.