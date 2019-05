Esta columna está escrita una hora antes de que comenzara el partido de anoche, con la firme intención de que el resultado no influyera en el planteamiento. El pasado martes, tras la hecatombe de Anfield, fluyeron las teorías sobre si la derrota le venía mejor o peor al Valencia de cara a la final de la Copa del Rey que se iba a jugar veinte días después. El mundo está lleno de adivinos y cenizos. A mí, la noche de Liverpool sólo me sirvió para ratificar que Messi me aburre y para añadir que el jugador argentino es un grandísimo futbolista pero en ningún caso es un líder. Es cierto que Messi gana partidos pero no es menos cierto que no resuelve los que de verdad son importantes. El futbolista, que sumirá al Barcelona en una crisis de identidad el día que se retire, quedará para la historia con un relato incompleto y frágil. Las finales se juegan para ganarlas con el riesgo de perderlas. Con respeto, pero me importa un bledo la situación anímica del Barcelona, si al Valencia le viene bien, mal o regular la eliminación de la Champions y si ahora mismo tenemos más o menos opciones de ganar en Sevilla la Copa. En la primera final de Champions parecía que el Real Madrid estaba muerto y atropelló al equipo de Cúper. Los datos no engañan y el Barcelona no le ha ganado al Valencia esta temporada. Tampoco los de Marcelino han salido victoriosos en los duelos, pero al menos sí han desnudado en ocasiones las carencias del equipo de Valverde. En Sevilla se ha de salir a ganar porque el Barcelona no es invencible. El valencianismo ha vivido imposibles como aquella remontada que cerró Ariel Ortega y que abrió Morigi con su único tanto con la camiseta del Valencia. O Fernando y Roberto para derrotar al Real Madrid a principios de los noventa. Y esa última remontada ante el Basilea con Alcácer y Vargas como estiletes. Son recuerdos a bote pronto que llevan a creer que todo es posible, que más que depender del rival lo que realmente importa es la fortaleza de uno mismo. La hazaña del Liverpool llegó de la mano de dos tipos que no contaban con participar en la historia. Origi, suplente habitual, marcó el primero y el cuarto ante la ausencia de Firmino y Salah. El segundo y el tercero llevaron la firma de Wijnaldum, un tipo que empezó el encuentro en el banquillo y que apareció tras el descanso por la lesión de Robertson. Los pasos no entraban en el guion previsto pero las sorpresas sirvieron para ganar, remontar y jugar la final de la Champions League. El Valencia debe abandonar las hipótesis, los estados de ánimo del contrincante y los miedos que no son tales. El Barcelona no es invencible y la clave está en llegar a Sevilla con el convencimiento de que esa Copa hará el viaje de vuelta rumbo a Valencia. A veces, el punto débil del Barcelona es el propio Messi.