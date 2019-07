EL BAOBAB TIENE MÁS VITAMINA C

El último alimento 'milagro' que se ha puesto de moda entre diletantes y aburridos es el baobab. Mayormente, el fruto del baobab, desecado y en polvo. Que ni sabíamos hasta hace poco que el famoso árbol africano de 'El Principito' tenía tanta riqueza potencial.

Tras fulgurantes apariciones anteriores de otros productos que encerraban tantos remedios, como las bayas de goji, las semillas de chia o la quinoa, la pulpa deshidratada del fruto del baobab se nos presenta ahora como el no va más de los superalimentos que nos han van a salvar de cualquier carencia o estado de decaimiento. Entre las grandes virtudes que predican sus propagandistas hay una que destacan especialmente, porque la entiende cualquiera y porque suele ser de lo más recurrente: el baobab tiene muchísima más vitamina C que la naranja.

Aquí parece que, más que nada, se trata de batir a la naranja en cuanto a vitamina C. A ver si descubrimos muchas cosas que tengan más vitamina C y vamos desacreditando a la naranja. Que si es por vitamina C, cualquier cosa, oiga, hasta muchas plantas que crecen espontáneamente por las cunetas y que se comen los conejos y algún rebaño de ovejas. Pero ¿aparte de vitamina C, qué más cosas tiene eso? Porque la naranja contiene muchísimos más compuestos saludables, además de su rico sabor: otras vitaminas, carotenos, poliflavonoides, fibra... Un conglomerado de sustancias que ofrecen además la ventaja de ir juntas e interactuar en beneficio del consumidor. Pero no, se mira la vitamina C, y el deporte consiste en ver qué la contenga más que la naranja.

Y esta era la cuestión a debate en una tertulia radiofónica con audiencia nacional, en toda España. Vale, tiene más vitamina C, pero ¿cuánto vale el baobab?, preguntó la directora del programa. La defensora del superalimento reconoció que el precio era elevado: unos 120 euros el kilo. A lo que replicó la periodista que en tal caso salía mucho más caro, porque «el kilo de naranjas en esta época está por los cuatro euros».

Y todo se quedó en ese plano, con los cuatro euros del kilo de naranjas flotando en el ambiente, para conocimiento general, sin que nadie chistara al respecto.

Oiga, ¿cuatro euros un kilo de naranjas? ¿Dónde es eso? En el campo, a menos de 10 céntimos. A la venta en fruterías, depende, pero por lo general no más allá de alrededor del euro. Que ya es. Pero ¿cuatro euros?

No llamó nadie para contar el drama del agricultor. Se echaba en falta que estuviera atento algún 'mister Naranja' para salir a la palestra y aprovechar para explicar al respetable el estado general de la cuestión. Entre tantos, no hay nadie, y así pasa lo que pasa. Quedaron para siempre los cuatro euros. Luego arrecian las quejas, pero no acude nadie a taponar boquetes.