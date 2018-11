La bandera de todos Tienda de campaña Hay prisa por defender la libertad de expresión pero se ve menos calor en preservar la bandera del humor zafio y grosero FRANCISCO PÉREZ PUCHE Martes, 13 noviembre 2018, 08:46

Con ochenta años bien cumplidos, un buen amigo, Alejandro Reig, se inscribió para jurar bandera en la ceremonia que tiene lugar cada año en los cuarteles de la Alameda. Pero se nos murió una semana antes, de manera súbita, sin poder llegar a cumplir lo que era una ilusión sentida casi como necesidad. El 20 de octubre, sus familiares acudieron a la cita y recogieron el diploma que se entrega a cuantos renuevan su respeto a la bandera de todos.

Escribo esto en homenaje a mi amigo, sin duda alguna. Pero también por si el actor cómico Dani Mateo lo leyera o leyese. Porque ante tanto silencio indiferente es razonable hacer saber que a muchas personas, seguramente a millones de españoles, no les gustó el gag cómico de los mocos y la bandera. Porque piensan que, respetada, faltaría más, la libertad de expresión, hay asuntos -las banderas, los himnos, la Jefatura del Estado- que es preferible no abordar desde la comicidad, sobre todo con sal tan gruesa. Porque el chiste de los mocos, aunque se disguste el señor Mateo, no es equiparable al ingenio de un soneto de Quevedo.

Mi amigo, en efecto, era de los que creía que todavía hay instituciones y conceptos respetables. La bandera, lo vemos en docenas de países democráticos, es objeto de veneración precisamente porque simboliza las libertades del pueblo, la de expresión y todas las demás. Pero resulta que en España hay bula para una poco disimulada agresividad hacia la bandera. Aquí, asombrosamente, oímos y leemos que el chiste de Dani Mateo genera un espectacular, y necesario, debate sobre la libertad de expresión, todos opinan que es imprescindible que los cómicos tengan bien abierto el horizonte de la creatividad, pero no habla nadie del respeto que se debe a la bandera y de si la enseña de todos debe estar a resguardo de la zafiedad y la grosería.

Es difícil de escrutar, pero es lo que a muchos les hace estar incómodos y con la mosca tras la oreja. Enfada, irrita, despierta alertas y tristeza, que solo el PP, en el Ayuntamiento de Valencia, haya dicho algo. Escama y maravilla esa equidistancia del empresario del teatro y la presteza municipal en ofrecer el Palau de la Música, envuelto en el celofán de una gala benéfica que hará que, por el precio, comparemos lo incomparable: Dani Mateo y la Quinta Sinfonía de Bruckner.

Asombra a mucha gente, claro está, el extendido silencio de los partidos, las instituciones y las corporaciones -el mutismo de ese mudo voluntario llamado Consell Valencià de Cultura- a la hora de evaluar lo que asombra y enoja a millones. Porque todos, sí, están dispuestos y disponibles para defender la libertad de expresión, incluso en la más tosca de sus mocosas formas; pero ninguna parece capaz de mover un dedo a la hora de señalar que también es preciso sostener la calidad y la dignidad del ámbito cultural y de mantener el respeto a símbolos como la bandera.