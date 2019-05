BALANCE DE TEMPORADA

En Twitter, esa plataforma que a veces también es patio de vecinos y encuentro de amigos, Carles Ocioso pide desde su juventud una explicación de la temporada a los mayores, y la explicación no puede ser otra que el caos. Yo necesito ir a Sevilla desde el examen de conciencia, la confesión de la culpa y el perdón de los pecados de haberme pronunciado a favor de la destitución de Marcelino. No era tampoco un delirio. El rumbo de la temporada del Centenario invitaba al pánico, y el balance final de lo sucedido, una temporada con nota, exitosa, que sitúa al Valencia de nuevo en la élite, se explica por la recopilación de casualidades y por una determinación. El gol del empate ante el Sevilla de Diakhaby mientras yo veía la exposición del MUVIM sobre la Mare de Déu, luchando contra la superstición. El postrer gol de Piccini ante el Huesca. Las asistencias de Kang In Lee. El gol inesperado de Gameiro ante el Betis. El Tocó en Hugo Duro es el claro ejemplo de cómo la temporada pudo ser fracaso y también gloria, y en cierto modo se convierte en la metáfora de que la unión y la determinación del vestuario en torno a Marcelino sirvieron de bálsamo frente a las dudas de la grada, aficionados, hinchas y comentaristas. En el mes de enero cualquiera hubiera podido intuir que las reticencias del vestuario en torno al cuerpo técnico se pudieron saldar con el fracaso, y sin embargo tuvo que venir la determinación del vestuario, y la voluntad de Parejo, convertido en capitán, la que pusiera remedio y rumbo firme. El año pasado titulaba una de mis columnas así. Se busca capitán. Cuando Daniel Parejo se puso al frente de la negación de la dimisión por la temporada, lo pudimos comprobar. Antes teníamos el fútbol, y ahora tenemos el fútbol y una capitanía sobrada que merece ser coronada alzando un título de copa en Sevilla. Cuando iniciamos la temporada viendo el 0-0 contra el Betis en un bar de la rue Saint-Jacques, o el 0-0 contra la Real Sociedad, con cortes de Internet en el Boulevard Jourdan, no imaginábamos que este grupo nos daría la alegría de una final de Copa del Rey. La final soñada de padres e hijos. La final que tiene que ser la de la redención de Guedes y la de la consagración de Dani Parejo en el imaginario colectivo alzando la Copa. Ha sido todo fruto de tantas casualidades, carambolas y sufrimientos, que cualquier resultado será ya una victoria. Es verdad que en el FC Barcelona compite con el mejor jugador del mundo, y casi uno diría que de la historia. Pero uno tiene la duda de si será suficiente frente a nuestro entusiasmo. La euforia, aunque sea inconsciente, marca a veces goles. Sobre todo si el equipo contrario está atrapado por la melancolía. Y si no es posible lloraremos juntos. Otra forma de victoria.