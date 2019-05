LA BALA DE MESTALLA

No hay actitud igual en otro ámbito de la vida. En el mismo tramo horario, el hincha es capaz de elaborar trayectos aéreos, en previsión de gastarse un dinero que no tiene para peregrinar a un campo de fútbol que puede ser valle de lágrimas, y acto seguido maldecir que no existan actos quirúrgicos o clínicas de desintoxicación que le pudieran a uno quitar del hábito. Puestos a la sinceridad, lo que estaría en juego en la vuelta de las semifinales no es el estado del corazón, sino el de la mandíbula, ese molesto bruxismo y rechinar de dientes que provoca el Valencia C.F. en los finales de partido, y que se traduce en insomnio exagerado y apelaciones vibrantes a la épica que comienzan a cansar. Que todo es posible, incluso remontar la eliminatoria, no significa que en cierto modo el Valencia presente la mayor parte de las veces signos de una debilidad de carácter que acaba fiando su suerte al apego de la grada, y al esfuerzo que tendremos que demostrar los aficionados. Lo que el viernes era enfado y enojo, dos días después se transforma en brote de esperanza, para pasar a un entusiasmo exagerado y una ilusión que convendría no convertir en la receta infalible, la pócima que cura todos los males, porque a veces las banderitas de plástico no sirven de nada. Son un puro producto de imagen que se agita interesadamente para compensar los errores tácticos, los ajustes defensivos o las frívolas pérdidas de balón en el centro del campo. No idealizo la generosidad del aficionado, y tampoco reclamo un seguro de vida contra la derrota. Hay otras opciones que reportan mayor comodidad. Habíamos visto el día anterior otra semifinal en que el buen juego y las ocasiones del Liverpool se tradujeron incluso en un peor resultado, y sin embargo nosotros acabamos siendo más cainitas, en plan agonías, quemando la falla antes de tiempo, cuando todo es posible todavía. Y un poco de coherencia. El mismo periodista que reclamaba ayer la compra de Roncaglia, hoy lo convierte en ángel caído. Tan malo es el impulso de la autodestrucción, como la épica estúpida. En los dos casos se olvida que esto no es más que una competición a doble vuelta en la que todavía existen opciones intactas, y convendría que el técnico y la plantilla no se acostumbraran a la apelación cómoda al combustible de Mestalla y que su determinación discurriera de forma autónoma a los gritos. Como también sería bueno que la grada fuera consciente de que la bala de Mestalla solo es eso. Una bala. Un estandarte que ha de ir seguido del buen juego. Hacen falta los dos elementos: la grada y el terreno de juego. Para el perdón de Dios, lo dice la doctrina, con la fe es suficiente. Sola fide. Pero aquí estamos hablando de fútbol. Sola fides non sufficit. Y aun así, se trata de meter tan solo dos goles.