Isabel Díaz Ayuso y Manuela Carmena, que optan a la presidencia y a la alcaldía de Madrid, pertenecen a generaciones distintas. A veces por sus afirmaciones y actos no está claro cual de las dos es la señora mayor. Durante la eterna campaña electoral, en la que los políticos de todos los partidos tienden a venirse arriba, la candidata del PP ha demostrado su propensión a meter la pata con declaraciones un tanto disparatadas, desde contabilizar el feto como integrante de la familia numerosa hasta considerar los atascos a las tres de la madrugada señal de una ciudad viva. No seré yo quien ponga a parir a Díaz Ayuso por sus palabras. Eso sí, no veo ningún avance en que una parturienta se ponga a emprender una semana después de dar a luz, tampoco lo es hacer magdalenas en el Palacio de Cibeles. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que las mujeres nunca hubieran salido de la cocina (para entrar en la fábrica, la empresa, la universidad, etcétera) sin la conquista de derechos sociales como, por ejemplo, la baja por maternidad.