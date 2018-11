La declaración de un tal Ander Gil (el portavoz del PSOE en el Senado) acusando a Ciudadanos, el PP y Vox (metidos todos en el mismo saco para acentuar así la sensación de peligro ante la inminente invasión de la extrema derecha) de «avivar el conflicto» por el acto de desagravio a la Guardia Civil celebrado el pasado domingo en la localidad navarra de Alsasua demuestra no ya la connivencia de la izquierda con el nacionalismo sino incluso su vergonzante actitud de mirar hacia otro lado y dejar hacer a los radicales cuando les conviene. Y ahora, como dependen de ellos para mantenerse en el poder, no es que les convenga, es que les va la vida en ello. «Avivar el conflicto» es, para los socialistas, acudir libremente a un municipio navarro a realizar un acto público de respaldo a una institución del Estado dedicada a defender la ley y el orden. El ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución (manifestación, libertad de expresión...) es, según Ander Gil, «avivar el conflicto». Sin embargo, para muchos españoles quienes de verdad avivan el conflicto son los violentos, los independentistas, los rupturistas, los que pretenden acabar con el mayor y mejor periodo de prosperidad en libertad de la historia de España, y quienes les dan respaldo y cobijo, desde la extrema izquierda y los populistas hasta -ahora que están en el Gobierno- algunos socialistas.

Hay ministros que no se han atrevido a tanto pero que han hablado de «crispación», acusando de la misma, cómo no, a la derecha. Me pregunto si también considerarán que este periódico, LAS PROVINCIAS, «aviva el conflicto» o genera «crispación» por entregar un premio (uno de los 'Valencianos para el siglo XXI') al teniente de la Benemérita Óscar Arenas, natural de Puçol, uno de los dos miembros del instituto armado que fue apalizado en Alsasua por una turbamulta de radicales independentistas. Porque en este mundo al revés del pensamiento único en el que los 'crispadores' y los 'conflictivos' no son los que acuden con la cara tapada, el puño crispado y dispuestos a armar gresca sino los que pacíficamente se manifiestan en defensa de la unidad de España, la españolidad de Navarra y la labor que desempeña la Guardia Civil, es hasta posible que, en efecto, vean como una provocación premiar al agredido, al hombre que con un compañero y sus parejas salieron a tomar algo a un bar y fueron objeto de un intento de linchamiento. La connivencia por motivos de interés estrictamente de partido de socialistas -y también de los populares- con el nacionalismo de Pujol le permitió construir poco a poco un proyecto de nación que finalmente terminó reclamando un Estado propio. Vamos a ver cómo acaba esa misma política aplicada en Navarra, en Baleares y hasta en la misma Valencia.