Mi avión para mi concierto Todo sigue igual cuando se trata de utilizar recursos públicos para propósitos particulares CURRI VALENZUELA Martes, 24 julio 2018, 09:51

Lleva dos meses en La Moncloa y ya utiliza el avión oficial para asistir a un concierto veraniego de rock. ¡Lo que nos queda por pasar! Pedro Sánchez era un chaval cuando Alfonso Guerra protagonizó el primer escándalo del PSOE en el poder por pedir un Falcon porque se le hacía tarde para llegar a una corrida de toros en Sevilla. Muchas cosas han cambiado desde entonces; hoy, los políticos de nuestro a generacion admiran a los grupos rockeros, no a los toreros. Pero todo sigue igual cuando se trata de utilizar recursos públicos para propósitos particulares, en especial cuando esos políticos pertenecen a esa izquierda 'made in Spain' a la que le cuesta tanto trabajo ser fiel a lo que predican en cuanto a alcanzan el poder, ya sea para comprarse un casoplon como el de Pablo Iglesias e Irene Montero como para entretenerse en Benicàssim una noche de verano.

Pablo Casado tiene motivos sobrados para recordar que Mariano Rajoy viajaba en avión de línea regular cada vez que se desplazaba a Galicia para pasar unos días de descanso. Quizás lo haga, si no en esta ocasión, si a la siguiente. La experiencia demuestra que una vez que a un dirigente le pica ese síndrome de considerar que «el dinero público no es de nadie», como dijo cuando era ministra la actual vicepresidenta del Gobierno, ya no para.

Con Casado en la presidencia del PP, a Sánchez se le ha acabado el chollo que ha disfrutado estos dos últimos meses por falta de una oposición que le fuera señalando sus primeros errores, que han sido varios. Sus cesiones a los separatistas catalanes, que ni siquiera le han servido para rebajar la tensión de Barcelona contra Madrid, su acuerdo con el PNV para trasladar a presos etarras a cárceles vascas o los anuncios de próximas subidas de impuestos y medidas contra los autónomos apenas han cosechado respuestas: Rivera no se ha repuesto de la moción de censura sin él, los populares estaban en lo suyo e incluso Iglesias, a quien no le molestan esos proyectos, anda de baja paternal, incapaz de criticar al presidente por otros motivos.

En estos dos meses Sánchez ha anunciado una serie de cuestiones como quien elabora un programa electoral, algo que como decía el vieJo Tierno Galván se hace para no cumplirlo. Efectivamente, se trata de un programa electoral que el líder socialista publicará como tal cuando decida convocar elecciones generales, lo que ocurrirá más pronto o más tarde en función de cómo le vayan las encuestas a él y sobre todo al único que le puede ganar, Pablo Casado. Si el nuevo dirigente popular sube en los sondeos por el factor de la novedad, el presidente esperará a que su oponente se desgaste; si no termina de arrancar, adelantará la cita por las urnas para evitar que el PP le tome la delantera. Y, mientras tanto, a entretenerse con polémicas estériles, como la de donde tiene que estar enterrado Franco. Y a disfrutar de los aviones oficiales para que veamos lo rockero, y lo caradura, que es él.