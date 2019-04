Da miedo solo de pronunciarlo. ¿Qué puede causar más respeto que unir en una misma idea la referencia al poder y la idea de Hacienda? La Guardia Civil se ha reconocido históricamente como 'la autoridad'. Imagínense a inspectores de Hacienda y agentes de la Benemérita compartiendo labor investigadora. El caso es que existe una Autoridad Fiscal y se llama AIReF -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-, una entidad puesta en marcha en 2013, justo después de que la crisis económica terminara destapando la magnitud de las barbaridades cometidas en materia económica por las distintas administraciones públicas. El organismo lo preside José Luis Escrivá y con sus informes se ha venido ganando el respeto de instituciones y gobiernos de todos los colores. El último de esos dossiers se hizo público este jueves: un análisis de los presupuestos de las diecisiete comunidades autónomas y su ajuste, o no, a la ley de Estabilidad Presupuestaria, la norma creada para tratar de ajustar la contabilidad española a la ortodoxia que dicta Bruselas. El caso es que ese informe aborda la situación financiera de la Comunitat Valenciana. De hecho, el documento es casi un monográfico sobre la gestión de Vicent Soler como titular de la conselleria de Hacienda. Porque lo que viene a decir la Autoridad Fiscal es que la Generalitat incumple prácticamente todos los indicadores sobre los que debería de basar su buena gestión en materia económica. Ya no se trata de ese truco sin gracia de incluir 1.325 millones como ingresos -aunque no vayan a venir- para poder gastar más. Es que ni se presentó a tiempo la documentación, ni se cumple la regla de gasto ni el objetivo de déficit pactado para este ejercicio tiene posibilidades de cumplirse. Un repasito de la primera idea a la última. La AIReF, que como bien indica en su nombre es un órgano independiente, emplaza al ministerio de Hacienda a vigilar muy de cerca las cuentas de la Comunitat Valenciana. Y eso, en los tiempos que corren, suena muy mucho a una propuesta para intervenir las cuentas de la Comunitat. Entre las razones que la Autoridad Fiscal aportó ayer para justificar su análisis -y que la conselleria de Hacienda se permitió despachar proclamando que había dos «incorrecciones»-, figura la puesta en marcha de À Punt. No porque la entidad que dirige Escrivá sea un peligroso submarino del PP o de Cs. Lo hace porque esa televisión ha contribuido a disparar el gasto un 7% al año. Y eso no lo permite la ley de Estabilidad. Los grupos de la oposición avisaron del despilfarro que suponía poner en marcha una nueva televisión mientras las cuentas autonómicas no cuadraran. Pero el conseller Soler prefirió sonreír y cultivar la complicidad de sus amigos nacionalistas antes que pensar en las cuentas autonómicas. Ahora la AIReF se lo reprocha con contundencia.