AUTÓMATAS Y AUTOMATISMOS

Alos miembros masculinos de la familia Nadal se les encendió el testigo de las alarmas la tarde del sábado contra el Betis. Por cierto, abro paréntesis, si el Real Gimnástico F.C. y el Levante F.C. se fusionaron para fundar el Levante U.D. la condición de Real del Gimnástico debería alcanzar al actual Levante, que las distinciones de la Casa Real no caducan. Cierro el paréntesis. Cuando los Nadal nos constituimos en sanedrín, y coincidimos en el diagnóstico el margen de error es inapreciable. El consenso es signo de educación y complicidad. El fútbol es grande gracias a los pequeños detalles. Cuando se acabe eso gracias a la Federación o a la Liga, el fútbol será otro espacio de ocio para esquilmar bolsillos con refrescos y meriendas grasientas. Un padre y un hijo descubriendo en el 161 de la Rue Saint-Jacques en una manzana delimitada entre la Rue Sufflot y la calle Rue de Fossés Saint-Jacques, con el radar valencianista en marcha, que en una tarde de sábado el Café Bar Tabac Brasserie Le Nicot Latin, camarero autóctono, propietarios de ojos rasgados, gente comprando tabaco, los habituales del barrio tomando vinos, una pantalla de televisión y Mestalla. Cuando los equipos se componen para acomodarlos al molde del sistema, lijando los perfiles incómodos y maniatando la capacidad de decisión, si la dirección es buena, todo funciona bien, pero cuando se tuercen los caminos, los automatismos convierten a los jugadores en autómatas. Algo de esto se vio contra la Juventus. El magnífico ambiente de Mestalla fue el mejor coliseo para estimular el orgullo competitivo del equipo italiano. Cierta expulsión excitó el orgullo y la capacidad para la agonía defensiva del equipo rival, mientras nosotros desprendíamos inmadurez, el aroma de lo encorsetado, añoranza de la diferencia en el atrevimiento de aquellos jugadores que olvidan los dobles pivotes y las juegadas ensayadas. No es un problema de alineación. Es notorio que Parejo se empequeñece sin Kondogbia, y que Soler necesita crecer, quizá jugar en el centro, descartar esos chuts de alevín. A Guedes hay que reclamarle más atrevimiento, y a los delanteros precisión y menos detalles técnicos para colgarlos en la red. Pero no podemos cometer otra vez el error de siempre representado la farsa de las dudas en torno al futuro. Todo puede cambiar y no podemos ser frívolos en los juicios. Son los detalles los que todavía justifican la atracción del fútbol. No reparar en porqué descartas contemplar el cielo delimitando las fachadas de los bulevares y lo permutas por ver en un lugar oscuro un partido del Valencia C.F. En cuanto a las lágrimas de la Champions no fueron tales. Signos de personajes que no llegan a ser adultos. El único motivo para la tristeza estaba en Iowa. Y las únicas lágrimas a derramar hubieran tenido que ser por la golfista cántabra Celia Barquín.