UNOS AUTOBUSES A LAS 8,30

Serían las ocho y media de la mañana del pasado jueves. Caminaba por la avenida de Aragón, por el lado de Mestalla, y al llegar a la altura del estadio me encontré con la concentración de aficionados valencianistas que subían a los autobuses para emprender un viaje de más de seiscientos kilómetros hacia Sevilla. Seiscientos de ida y otros tantos de vuelta, claro está. Te tiene que gustar mucho el fútbol y ser muy del Valencia para un jueves de febrero a las ocho y media de la mañana sentarte en el asiento de un autobús a ver pasar las horas y los kilómetros por la red de autovías de España, que si la A-3, la A-4, la A-43... Pero al fin y al cabo, pensé de inmediato, no es nada distinto de lo que yo hice en alguna ocasión, en la etapa universitaria, a la edad de los seguidores que a esa hora temprana emprendían ruta. Pero es que 'esto', el fútbol, va de eso, de ilusión, de emoción, de sentimiento, de mucho corazón y poca, muy poca cabeza. Porque si lo piensas fríamente, ¿qué necesidad tienes de embarcarte en un viaje incómodo y de incierto resultado? ¿Y si pierden por goleada y luego te quedan diez horas de depresión colectiva y de cansancio acumulado, medio dormido apoyado contra la ventanilla del autobús y parando a comer un bocadillo reseco de jamón en un inhóspito bar de carretera? Nadie te garantiza el éxito, es una moneda al aire que igual cae cara que cruz. Y sin embargo, hay cientos de chavales (y no tan chavales) con sus bufandas, sus camisetas y sus banderas esperando la hora de partir. Es la victoria de la irracionalidad, del absurdo si se quiere, pero es imposible no sentir el chispazo de la envidia, de la nostalgia por aquel primer viaje a Madrid, al Calderón, o por la expedición a Barcelona, a Sarriá, o por los más cercanos a Alicante, a Castellón... Y cómo no acordarse de las finales, de la ilusión, de las tracas y los cánticos en Sevilla, Madrid, París o Milán, de los abrazos con perfectos desconocidos con los que te unen unos colores. Si ves un partido de fútbol sin pasión, la inmensa mayoría -o a mí me lo parece- son insoportables, un auténtico tostón, faltas y más faltas, interrupciones, protestas, simulaciones, broncas y discusiones, el VAR y el árbitro, el portero que no saca y el lanzamiento de una falta que se eterniza. Sólo desde el sentimiento se puede entender de qué va todo este sarao tan irresistible como indignante por momentos. Sólo así se puede encontrar la razón por la que unos cuantos cientos de locos estaban el jueves a las ocho y media de la mañana debajo de la grada de la mar de Mestalla con sus mochilas y sus entradas para el Villamarín. A no ser que ellos intuyeran que Gameiro iba a salir en la segunda parte y a revolucionarlo todo, que no creo, sobre todo teniendo en cuenta que hace unas pocas semanas lo habríamos traspasado.