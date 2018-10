Levantaba tres palmos del suelo pero todavía conocí aquellos trenes de cercanías que parecían sacados de una deprimente película de sobrevalorado neorrealismo italiano. Como en aquel tiempo no diagnosticaban hiperactividad, los niños tirando a nerviosos éramos simplemente críos pelmas, así pues, cuando me ponía inaguantable mi abuelo Ramón me llevaba hasta el tren, nos chupábamos un par de estaciones, regresábamos y, parece ser, entre la aventura y el traqueteo, me sosegaba. No olvido los asientos de madera ni un llamativo cartel: «Prohibido escupir contra el suelo». Durante muchos años creí que esa prohibición era fruto de un error o de una broma. Hasta que ya un día un tipo escupió y maduré de golpe al observar tan de cerca el azote de la mala educación.

Buena parte de las prohibiciones nacen por culpa de esos arrebatos nuestros que, a su vez brotan, conviene insistir, de nuestra pésima educación, de nuestro energumenismo y de nuestra escasa sensatez. Si el humo de mis pitillos molesta en cualquier esquina, bajo una marquesina de la EMT (asunto que se discute ahora) o donde sea, lo apagaré porque entiendo que si mi vicio fastidia al prójimo mejor me largo donde la pequeña nube tóxica no perjudique la salud o el olfato o el puritanismo de vida sana del otro. Me aguanto, qué le vamos a hacer. En cuanto a escuchar música sin auriculares, hombre, pues depende. Si me castigan con reguetón a todo trapo sentiré deseos de recurrir al bate de béisbol de Ray Donovan, pero si me disparan melodía de Coltrane, por ejemplo, felicitaré a la persona que luce ese gusto exquisito. Prohibir resulta feo pero, imagino, necesario. En cualquier caso constato que, conforme transcurren los años, aumentan las prohibiciones. Prohiben y prohíben, y choca bastante que la izquierda muestre tanta furia en este aspecto.