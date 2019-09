El aula de la política MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA ¿Cuándo y por qué se olvidó que las 'esencias' de un partido son secundarias a las necesidades de la sociedad? VICENTE GARRIDO Viernes, 27 septiembre 2019, 09:14

Algunos días cuesta dar clase; todavía hace mucho calor, y los alumnos, medio pensando en las vacaciones, están inquietos y hay que poner orden antes de empezar la clase. No me quejo de nada, pero es cierto que cada año he de renovar mi energía para enseñar bien, para no entorpecer el entusiasmo y la ilusión natural que les confiere los primeros veinte años. No puedo verme afectado por la marcha de los acontecimientos en el mundo; da igual mi pensamiento político en lo que respecta a la cumplimentación del mayor deber del profesor: cultivar su deseo de mejorar y de comprender el mundo, de incorporar la cultura como un rasgo indeleble de su personalidad.

Algunas materias, claro está, se prestan mejor que otras a esa meta, pero en esta cuestión importa más la actitud de quien enseña que el propio contenido de la clase; es más una cuestión de proceso, de contemplar al alumno como una fuente de posibilidades. La premisa es mantener abierta siempre la expectativa de que, en esos años tan trascendentes de su vida, puede recibir de mí cosas importantes, no importa que, con el tiempo, se le olvide de quién las aprendió. Aunque en la Universidad formemos especialistas y parezca que lo importante es transmitir esos conocimientos, es un error mayúsculo dejarse llevar por la rutina o el escepticismo acerca del resultado de lo que hacemos; un error que es más común si solo nos vemos en esa dimensión mercantilista. No soy un romántico de la educación, pero tengo claro que me iré el día que no tenga presente que estoy añadiendo algo a su futuro.

Pienso en todo esto mientras se certifica la nueva convocatoria a las urnas. Me pregunto si los políticos no tienen también la tarea fundamental de educar, con sus declaraciones y actos, a los jóvenes de cada época; si no han confundido de manera trágica el camino -la obtención del poder- con el fin -el bien común-. ¿No han perdido de vista qué es lo realmente importante de su ocupación? La esencia no puede ser lo accidental. Lo esencial es gobernar bien, y eso implica hacer las cosas lo mejor posible en cualesquiera circunstancias se haya de legislar y dirigir. Lo accidental es ocupar el cargo. Es aquí donde la expresión «la política no puede ser el problema, sino la solución», cobra todo su significado. Como el profesor que cada día ha de creer que su trabajo es no defraudar el horizonte vital de los chicos, un aspirante a gobernar debe recordar que su aula es un municipio, una región o todo un país. Así como el profesor no elige a su alumnado, el político no puede rechazar el juego de cartas que le ha tocado, en espera de una mano mejor. ¿Cuándo y por qué se olvidó que las 'esencias' de un partido son secundarias a las necesidades de la sociedad? En esta ofensa al buen gobierno se ha caído en la degradación de quien ha de ayudar a que esos jóvenes tengan un futuro.