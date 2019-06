Un atre viage

Nàssio esplet en l'excelència. Bayarri de llinage abeura en la cultura valenciana de son pare el polifacètic Josep Mª Bayarri. Pronte, el conreu de l'art i la formació arraïlada li permeten volar i arribar a lo més amunt. Com estem en estiu, anunciem viage. Ara se viaja en tot temps, com si el cos nos demanara migrar. I ausades que alguns, presumint d'originals, fan coa en les crestes de l'Everest, fossen en Chernobil o proyecten viages en càpsules ingràvides. I no, recomanem dedicar temps i entusiasme curiós en una barata aventura, retrobant la pròpia cultura: visitar de bellnou el palau del Marqués de Dos Aigües, a on Nàssio ha plantat una cuidada exposició i nos convida a mamprendre un viage, des de la familiaritat quotidiana de materials i temàtica a la fantàstica troballa de la desbordant recreació espiritual, pròpia suma de la cosmologia que practica i molt be que l'explica en l'entrevista que ixque en LP. Ell creu en la trascendència. Yo sempre li agrairé que l'image del seu Crist, transit d'un especial dolor penjat pels hòmens, en la parròquia de Sant Antoni avivara la meua fe.

Ara, ací ferro, forja i art, pero també pastada ceràmica en volum de veixell a cap còsmic, o composició de retaules. Blanc o negre, tot o res, com alegria de color llum i volumetria d'espai sobre plana chapa, I la dualitat monumental en dos peces senyeres ¿mascle i femella d'acer corten? ¿Deesa i deu mitològic? Trobem-li perfils des de totes les distàncies, desharmonies ben acompassades, imaginant qué dibuixava en mà ferma, cóm tallà i ensamblà, deixar-nos ben acabada una impressió que nos eleva. Mai deixa de treballar, de fer docència, de posar llum i mensage en indrets urbans de tot lo món. Hui se nos mostra més pròxim, en grandea controlada i ben descrita. Perque és a quall de huitantena Nàssio imprescindible.