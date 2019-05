Atascos en el Everest La estupidez humana nos conduce a transformar en tragedia un reto que debería estar destinado a unos pocos aventureros PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 26 mayo 2019, 10:31

Cada vez que leo en un periódico o en una revista uno de esos reportajes en la sección de viajes que se titulan algo así como 'El secreto mejor guardado de...' o 'El rincón más insólito de...' pienso lo mismo: hasta hoy. Como esas tribus del Amazonas o de las selvas tropicales que de repente eran descubiertas por un investigador, un intrépido antropólogo que el día que volvía a casa (salvo que diera con un grupo de caníbales) y daba cuenta de la buena nueva a la comunidad científica acababa de un plumazo con el halo de misterio que envolvía a los pueblos desconocidos de los lugares más remotos del planeta. Hoy está todo documentado, ya no queda nada por explorar, la Tierra se ha hecho pequeña a golpe de vuelos 'low cost' y viajes en trenes de alta velocidad en los que ya no hace falta coche-restaurante para una comida de dos platos y postre con sobremesa larga porque apenas te da tiempo a tomarte un café corto, tres sorbos y cuando te quieres dar cuenta ya estás entrando en Madrid. Y aunque algunos pocos -los que ya deberíamos empezar a ser considerados los auténticos frikis de nuestro tiempo- no queremos viajar a Marte, la inmensa mayoría sí que lo pretende. Aspira no sólo a conocer todas y cada una de las ciudades del mundo para poder presumir de haber estado en todas y cada una de las ciudades del mundo sino que poco a poco va a añadiendo retos a su voraz agenda turística, desde el tren que circula a la mayor altitud, a la ruta en trineo tirado por perros que atraviesa Alaska o la caravana de camellos por el desierto cual Lawrence de Arabia. Su lema vendría a ser una variación del mítico «gana, ganar, ganar y volver a ganar» de Luis Aragonés para dejarlo en viajar, viajar, viajar y volver a viajar. No por el gusto de conocer, comparar, disfrutar y saborear ambientes, culturas, costumbres, personajes, territorios y escenarios diferentes a los cotidianos, no, sino porque lo hace todo el mundo y si lo hace todo el mundo yo también tengo que hacerlo porque yo lo valgo, argumento este último que explica gran parte de lo que nos está pasando. Y si tengo dinero para pagármelo y estoy en buena forma física ¿por qué no me voy a permitir el lujo de intentar ascender el Everest y hacerme un selfi en lo alto? Dicho y hecho. Tan dicho y hecho que el miércoles se juntaron doscientas personas en la cima de la montaña más alta del mundo y al final hubo que lamentar seis muertes de escaladores. Doscientas personas. Cuesta imaginarlo, todas esperando como cuando empezaban las rebajas y la gente se agolpaba en las puertas de los grandes almacenes para ser el primero en entrar y pillar la ganga del año. A lo mejor, conforme iban llegando hacían como en la panadería o en la carnicería, ¿el último es usted? Tal vez habría que ir pensando en instalar un dispensador de numeritos para ordenar el turno. Porque mucho me temo que lejos de ir a menos esto va a ir a más.