El asunto Más que PP y Ciudadanos, el PSOE necesita el pleno municipal de hoy para dejar clara su posición en el caso EMT F. P. PUCHE Jueves, 17 octubre 2019, 08:30

Anteanoche, ver a Ramón Vilar aguantando el palo de la vela en el debate de 'La 8' fue un espectáculo que angustiaba. María José Catalá y Fernando Giner le trataron con el afecto y la cortesía que merece, pero exigieron, de él y del PSOE, la coherencia que no están presentando en el alarmante asunto de la EMT. De modo que pocas veces se ha visto a un miembro del socialismo local tan desarbolado... aunque merece medalla por ir a la televisión, primero, y por aceptar, a lo largo de la tertulia, que su partido, en efecto, ni está cómodo con lo que ha pasado en la plaza del Correo Viejo ni mucho menos está de acuerdo con la gestión de Compromís en la empresa de transporte.

Hoy, jueves, en la Casa Gran, va a ocurrir algo extraordinario. Se va a celebrar una sesión plenaria extraordinaria convocada por la oposición. Si ha ocurrido alguna vez es un hecho raro y alarmante, justificado solo por razones de excepcionalidad: algo está rematadamente mal cuando se da una situación como la de esta mañana. Y tengo la impresión de que, en plena campaña electoral, el PP y Ciudadanos reclaman ese pleno por la gravedad de la estafa que se ha producido en la EMT, pero el PSOE lo celebra y está dispuesto a aprovecharlo porque necesita el oxígeno de la libertad de expresión, la oportunidad que brinda el foro del hemiciclo para intentar dejar claro que discrepa, y mucho, de la forma de trabajar en política de Ribó y Grezzi.

Hace unos días escribí que Compromís agita la calle pero no sabe gestionar la ciudad. Les pasa mucho a los partidos radicales y contraculturales: están pendientes de la revolución pendiente, pero no han nacido para gobernar lo que hay. Una deuda les incomoda, un servicio deficiente les desconcierta; no aguantan sentarse junto a un funcionario, y luego con compañeros de corporación, con paciencia y denuedo, para enderezar lo humanamente mejorable. La norma les encorseta, el trabajo les cansa... Lo vimos en la pasada legislatura municipal con Podemos y también con Compromís. Pero María José Catalá usa la lógica como un bisturí: «Pero sois un gobierno, Ramón; un solo gobierno».

En la EMT asombra que no hayamos visto, hasta la fecha acción policial ni judicial alguna. No se trata de ver cabezas humilladas a la hora de entrar en el vehículo de detención, no hace falta tanto; pero sí se trata de saber -eso como mínimo- que una autoridad ha dado la orden de «computadoras quietas» y ha pasado a retirar para su análisis algunos discos duros distinguidos. Empezando por los del 'commendattore' Grezzi, al que unos malvados han suplantado.

No, Ramón Vilar no merece pasar esos tragos. Es una víctima política más; un socio que hoy, si le dejan, debe poner las cosas en su sitio. En cuanto a la ausencia de Sandra Gómez, en Australia de viaje de bodas, no la lamentemos: es evidente que este traje le viene muy grande.