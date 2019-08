En el Congreso y el Senado, donde no parece que ahora trabajen más que el sastre de Tarzán (lo hizo cuando fue a Nueva York), han contratado 248 asesores. Otra cosa no, pero los políticos del poder legislativo también fueron capaces de ponerse de acuerdo para nombrarse en las comisiones parlamentarias. Lo hicieron antes de agosto. Cierran las Cortes y esos señores cobran su jornal añadido (de 740 a 1.500 euros) sin dar ni chapa. En cuanto a los asesores, Rufián tiene uno, cinco asistentes técnicos y dos asistentes. Lástima de cuartos. Lo que no sé es qué clase de asesores tiene Pedro Sánchez y con qué sistema educativo se han (de)formado. Que dice el presidente que (por los incendios de la Amazonía) ha ofrecido ayuda a los Gobiernos de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Que, vaya, también podría caer algo a México. ¿No tiene alguien que le diga que ni a Argentina ni a Paraguay les toca la Amazonía? No habrá necesitado asesores.