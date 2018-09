Un asco inmenso

El ministro astronauta pone sonrisa tímida y carita de bueno aunque no ha dicho la verdad sobre las cuentas de su sociedad patrimonial en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales Pretende liquidar el asunto afirmando que ya lo arreglará. Bula al canto como si nada. Otro lío más. Monumental el que afecta a Dolores Delgado. Insostenible. En un Gobierno que se proclama igualitario y feminista no es coherente tener entre sus filas a una ministra que llama «maricón» a un colega y que prefiere trabajar «con tíos en vez de con tías» porque a los primeros «los ve venir» y «sabe por dónde van». Al parecer, para el listón ético de Sánchez no importa que la ministra de Justicia haya mentido en cascada tras negar antes la menor relación con Villarejo. Risas y confidencias sí compartieron. La cuchipanda culinaria se las trae. Insólito que Delgado asegure haber pillado a miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía de fiesta con menores en Colombia sin haberlo comunicado después a la superioridad competente. Por contra, el Consejo General del Poder Judicial sostiene que Delgado nunca estuvo en Cartagena de Indias durante las fechas que ella indica. Tampoco es de recibo que una fiscal de la Audiencia Nacional responda con ese «éxito garantizado» cuando Villarejo le cuenta haber montado una red de prostitutas para espiar a políticos y empresarios. Hecho grave porque Delgado conoció entonces la comisión de un delito y lo encubrió al no denunciarlo de inmediato Realidad que en sí la inhabilita. Sin embargo, ahí sigue. Pues qué bien. De nuevo la izquierda esgrime una actitud hipócrita cuando quedan al aire sus vergüenzas. El doble rasero de costumbre. La que habrían liado si esa dialéctica insidiosa, homófoba y machista exhibida por Delgado la hubiese utilizado algún dirigente de la derecha. No hubiera quedado títere con cabeza. Sin embargo, no se ha oído a las feministas, ni al movimiento gay ni a las llamadas «asociaciones progresistas» de jueces y fiscales exigir en tromba el cese de la ministra. Un silencio sepulcral. Tanto como el de Mónica Oltra, que ha estado muda al respecto aunque sí en cambio se ha permitido acusar al PP de contarle a los pedófilos donde están ubicados los centros de menores dependientes de su conselleria. Una infamia mayúscula que denota hasta dónde puede llegar el uso infecto de la villanía moral cuando se carece de escrúpulos en el debate político. Lo propio de este tiempo. Un asco inmenso. La misma sensación que produce el tal Willy Toledo empeñado en ciscarse en Dios y en María. Por supuesto, el tipo se guarda muy mucho de reproducir el exabrupto con Alá y su profeta, no vaya a acabar teniendo un problema, que en ciertos sitios se las gastan muy tiesas. Hombre no, Willy. Ofender a los demás está feo pero puestos a insultar como te gusta hazlo sin distingos. No te cortes. Libertad de expresión que es tu lema. Venga, échale huevos. Anda valiente, a ver si te atreves.