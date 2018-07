Más que un asalto en plena calle

El flamante delegado del Gobierno JC Fulgencio no termina de encontrar el tono adecuado a sus pronunciamientos. Porque, ¿qué quiso decir cuando afirmó que las medidas a adoptar contra quienes asaltaron un autobús turístico en plena calle serán «proporcionales» al -y esto ya lo añado yo- desmán cometido? ¿Que no los perseguirá porque considera que no merece la pena gastar tiempo y dinero en localizar y detener a unos vulgares gamberros o que hará cuanto esté en su mano para cubrirlos de grilletes, como ha reclamado Ciudadanos? A qué carta juega. Nadie le reprochará que no conmine al alcalde a someterse a un nueva jura de Santa Gadea por no haber condenado el atentado al instante, porque para eso está el PP. Para olvidar que si de normal Ribo es como la protagonista del poema de Neruda -que calla porque está como ausente-, de libranza, como era el caso, debe estar en la luna. Pero no puede ponerse exquisito en cuestiones tan preocupantes como ésta. Aunque no desvalijaran a los turistas ni se propasaran con las señoras. Y la violencia puesta en práctica por los cachorros de Arran diste mucho de ser la que emplean los integristas que tirotean a los turistas en Egipto o los despanzurran a bombazos en Turquía e Indonesia, que deben ser las referencias que el poncio Fulgencio tiene en la cabeza, no le puede quitar gravedad a lo ocurrido. Hicieron saber a los pasajeros que no eran bienvenidos. Y lanzaron unos botes de humo al segundo piso del autobús. Motivos más que suficientes como para tomarse en serio el caso, ya que, además, llueve sobre mojado. Lo que empezó siendo una moda importada de Barcelona, como tantas otras tendencias en materia de protestas sociales, está adquiriendo tintes preocupantes. Tanto más si tenemos en cuenta que la conversión del Cap i Casal en destino turístico no puede ser más reciente. Acaba de celebrarse por todo lo alto el 30º aniversario de la creación del primer logotipo turístico identificativo del conjunto de la Comunidad Valenciana. Un distintivo, el de la palmera, que Gª Reche puso en circulación cuando todavía no había sido retirada la famosa señal de tráfico que informaba a los viajeros de que era posible recorrer los rincones más interesantes del Cap i Casal en media hora. Y aún así tuvieron que pasar varios lustros, construirse la Ciudad de las Artes y las Ciencias, l'Oceanogràfic y el Bioparc, etc. y, sobre todo, popularizarse el turismo urbano gracias a las aerolíneas de bajo coste y a internet, para que empezaran a llegar turistas en cantidades apreciables. No podemos quejarnos ahora que los tenemos. Ni fomentar la turismofobia, como está haciendo el ayuntamiento al entorpecer la construcción de nuevos hoteles. Porque no son los hoteles precisamente los causantes de la mayoría de los incordios. Y sobre todo porque no está Valencia para despreciar a un sector que ha logrado crear empleo y superar su mayor escollo, la estacionalización, en las peores circunstancias económicas.