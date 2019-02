Asaltar los infiernos Arsénico por diversión La izquierda demonizó las protestas, como hace siempre que no son suyas, y ahora con la convocada por PP, Cs y Vox MARÍA JOSÉ POU Sábado, 9 febrero 2019, 10:09

Cuando Podemos aún no había entrado en el Parlamento, su forma de hacerse oír era la calle. La calle ha sido reivindicada siempre por quien no estaba en el poder pero, sobre todo, por esas fuerzas políticas que no tenían suficiente peso parlamentario y sustituían las Cortes por las aceras. Así lo explicaba Iglesias cuando defendía que la verdadera voluntad popular no estaba en un entorno de las castas políticas sino en las asambleas ciudadanas nacidas al calor del 15-M. Con el PP en el gobierno, nada mejor que alzar la voz en las manifestaciones y escraches, unas iniciativas tradicionalmente propias de la izquierda antes que de la derecha. Pero eso no significa que ésta no haya aprendido a copiar a sus oponentes. Así, cuando el PSOE recuperó la Moncloa con Zapatero, el PP se sintió muy cómodo haciendo caceroladas, en la plaza de Colón, un poco más finas que las conocidas. Para entonces, la izquierda demonizó las protestas, como hace siempre que no son suyas, y como estamos viendo ahora con la convocada por PP, Ciudadanos y Vox. Se les acusa de interesada y oportunista y seguramente es cierto. Como lo es cualquier gesto de un político en vísperas de una campaña electoral. Aproximadamente desde el día después de la votaciones. Si lo de Podemos era asaltar los cielos, lo que pretende la derecha es asaltar los infiernos en que 'Pedro' Botero ha convertido la política nacional para lograr el milagro de no caer desde el hilo de acero por el que camina. Tanta legitimidad tienen unos para exigir el fin de las concertinas y pedir la dimisión de Rajoy como otros para censurar la actitud de Sánchez para con los independentistas y señalarlo como un gran problema de nuestro país.

Si la calle era la portadora de la verdad cuando pedía el salario mínimo, no hay motivo para pensar que no lo sea cuando exige el fin de las componendas con secesionistas. La cuestión será, en todo caso, ver el poder de convocatoria de quienes intentan activarla. Lo del domingo es un examen de reválida para los nuevos líderes que andan ofreciendo, veladamente, una alternativa unitaria, sin decirlo, con la que fulminar la amenaza de grupos radicales y su 'Hermano Mayor' que es Sánchez. El problema estará en la posibilidad de pinchazo. Si Colón no se llena, aunque el ayuntamiento dirá que son tres o cuatro, el globo que se está hinchando con la aparición de Vox puede desinflarse antes incluso de levantar el vuelo electoral. Si, por el contrario, triunfan, las consecuencias no son necesariamente positivas. Es verdad que moviliza a un electorado animado a votar a caballo ganador pero también puede sacudir a los votantes de izquierda por el mero hecho de ver las orejas al lobo. Buscando el voto, puede que los convocantes empujen a quienes no quieren imaginarse la presencia de los tres grupos en el poder. Si Sánchez está haciendo la campaña a Vox, acciones como la de Colón puede hacérsela a Podemos.