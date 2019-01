Articulación de la cotidianidad

El ris-ras de la escoba ejecuta puntualmente el compás que le impone el ajetreado ritmo de su dueña. Con el ejercicio diario de barrer la calle, comprar el pan y otros sencillos quehaceres, todas las mañanas comienza a la misma hora la liturgia de las rutinas vecinales en el humilde villorrio. Una tras otra, despacio y sin interrupción aparente, las costumbres habituales despabilan a la población hasta sustanciar la laboriosidad propia de su vida cotidiana. Es el sistema de referencias por el que -entre el barullo de acontecimientos de cada día- se rige la existencia del mundo rural. En la ciudad es distinto, pero la estructura que soporta el quehacer repetitivo de las entrañas urbanas resulta similar: frecuencia de paso de los autobuses municipales, paulatina puesta en marcha de los vehículos particulares para ir al trabajo, servicio de recogida de la basura, apertura de comercios...

Son las rutinas cotidianas: aquí, allá y en todos los lugares habitados del orbe. El repertorio resulta tan conocido que, si todo funciona con normalidad, resulta fácil adivinar cada día lo que ocurrirá el siguiente. Es entonces cuando -según el poeta Jorge Guillén (1893-1984)- «nos damos cuenta del equilibrio que une nuestra vida ordinaria a nuestros ordinarios alrededores. Es como si no aconteciese nada. ¿Nada? Solo una ordenación de fuerzas que se combinan con increíble acierto, una coordinación tan obvia que a menudo los más atentos no la perciben. [Es la armonía] de nuestro familiar equilibrio. Bien puede calificarse de maravilla suficiente. Creo en la maravilla suficiente de esta calle a las once, cuando la vida arrecia con robustez normal. Sucede entonces el fenómeno extraordinario de la 'normalidad'».

Pero las rutinas -individuales y comunitarias- tienen mala prensa. Sin duda porque se confunde a estas con 'llevar una vida rutinaria': es tanto como mezclar ángeles con demonios. Porque, mientras que un estilo de existencia rutinaria actúa a modo de monstruo diabólico que -según Shakespeare (1564-1616)- «destruye las inclinaciones y afectos del alma», las rutinas resultan angelicales «cuando saben dar a las buenas acciones una cierta facilidad con que insensiblemente las hace parecer innatas».

No cabe duda de que aisladas, sin más enlace que el de su propia sucesión, las rutinas no otorgan sentido a la existencia. Más aún, en la sociedad actual, la vida cotidiana del individuo está sometida a un proceso de manipulación por el que al hombre 'le viven su vida'. Como ya advirtieron, entre otros, eminentes miembros de la Escuela de Frankfurt, la conducta del individuo en el trabajo y en el ocio se encuentra determinada burocráticamente por instituciones y organizaciones. Es por ello comprensible que haya en el ambiente un afán de cambiar las cosas y combatir a todo trance las rutinas. Pero, cuando, inmersos en la cotidianidad, experimentamos una sensación creciente de hastío porque aquello que hacemos nos resulta demasiado familiar, lo que se evidencia no es el sinsentido de la rutina, sino el deterioro de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos.

Falla entonces la percepción de que, a pesar de las rutinas, la vida cotidiana no es siempre idéntica a sí misma, ni tampoco fútil, pues la aparente monotonía y homogeneidad de su realidad es el resultado de la confluencia de una diversidad de acontecimientos que la hacen posible. Falla el conocimiento de que los humanos dependemos de medios rutinarios de adaptación biológicos, sociales y culturales con los que domamos la realidad: lejos de la exuberancia y el bullicio de lo extraordinario, las idas y venidas de la rutina conforman el cañamazo en el que nuestro quehacer diario arraiga en el telar de la Historia.

Falla la consciencia de que, con el suave aliento de sus pasos -que inerva todas las dimensiones de nuestra realidad- se impulsa y articula la vida de todos los días. Falla la visión de la elasticidad y plasticidad que las rutinas proporcionan a las fibras de la existencia, así como a su crecimiento y homeostasis. Falla la sensibilidad respecto de la constante novedad de hechos fisiológicos -respiración, visión, cansancio...-, fenómenos de la naturaleza -lluvia, nieve, viento...- y otros variados acontecimientos sometidos a la sabiduría de leyes ordinarias. Falla el saber que lo interesante -e incluso lo sorprendente- se encuentra también en lo habitual.

Falla el tener presente que, incluso el más diminuto de los sucesos diarios, al formar parte del engranaje cósmico movido y gobernado por el Ser Supremo, está penetrado de pleno sentido, de forma que solo las rutinas cotidianas cumplen su auténtico cometido cuando sobre ellas se cierne el vigor sobrenatural de lo trascendente. Falla la creencia en un Dios vivo cuya encarnación humana hace irradiar la grandeza de lo cotidiano. Y falla la capacidad de asombro ante estos hechos, la misma que, tras su conversión espiritual, experimentó el músico Narciso Yepes (1927-1997) y le llevó a exclamar: «Si se nutre a diario la experiencia de vivir estando al tanto de Dios, no cabe la [existencia rutinaria]: Él interpela de continuo con preguntas y solicitudes nuevas... Y uno va de hallazgo en hallazgo. ¡Nada es igual! Todo es novedad. Dios no se repite nunca».