El arte y los villanos Más dura será la caída Si se dan las circunstancias correctas, un artista descomunal será condenado por la sociedad por quién es, y su arte será lo de menos VICENTE GARRIDO Viernes, 24 agosto 2018

En verano aprovecho para repescar algunas películas interesantes que no pude ver cuando se estrenaron. 'Todo el dinero del mundo', dirigida por Ridley Scott, es una de ellas. Pasó sin pena ni gloria, pero me pareció excelente. Es una crónica del secuestro de Paul Getty, uno de los nietos del entonces hombre más rico del mundo, John Getty. Lo mejor del filme es la soberbia actuación de Christopher Plummer dando vida al magnate americano, obsesionado por acumular riquezas a expensas de cualquier otra realidad. Da escalofríos ver cómo él mismo lavaba su ropa interior en una suite de lujo de su hotel en Roma para ahorrarse unos dólares, o cómo se niega a pagar el rescate de su nieto mientras se gasta una fortuna en adquirir un cuadro codiciado.

Plummer está, ya lo he dicho, excepcional, pero como quizá recuerde el lector no fue el único que interpretó a este personaje en esta misma película: debido a las múltiples acusaciones de abuso sexual que salieron a la luz contra Kevin Spacey, el director volvió a rodar todas las escenas donde salía éste con la participación de Plummer. Scott declaró públicamente que no iba a condenar la película y el trabajo de todos por culpa de Spacey, convencido de que si la estrenaba con él en la cartelera el público le iba a dar la espalda. El estreno de un film en 11 cines de Estados Unidos rodado hace más de dos años por el intérprete de 'American Beauty' se ha saldado con la ridícula recaudación de 540 euros, lo que prueba que el actor está acabado para el arte escénico. Woody Allen, quien durante décadas nos ha alegrado la vida con su inteligente ironía, tiene en el limbo su última película rodada para Amazon, y mi impresión es que será la última.

Comprendo la reacción del público: la gente no quiere ver a alguien que en su vida personal es (quizás) un miserable. Sin embargo, ni Spacey ni Allen han sido condenados todavía por un tribunal, y nunca percibí menoscabo en la apreciación de la genialidad de Picasso a pesar de que su trato con sus esposas fuera cruel. Los ejemplos pueden multiplicarse, sé que es un debate permanente en qué medida podemos juzgar el arte por la personalidad y comportamiento de quien lo crea.

Defendemos la libertad artística, y está bien que así sea, pero si el autor cae en desgracia, en ciertos casos su obra va al sumidero. Hay en todo esto una lógica que se me escapa; parece que el público puede perdonar unos casos y no otros. Si se dan las circunstancias correctas, un artista descomunal será condenado por la sociedad por quién es, y su arte será lo de menos. La clave puede estar en cómo se representa en los medios esa maldad. ¿Es menos magistral el cine de Hitchcock si él hubiera sido un sádico con sus actrices? Si Spacey es culpable será condenado a prisión. ¿No volveremos a ver sus películas? Podemos amar el arte aunque nos disguste el artista.