EL ARTE DE TALÍA

El concurso de teatro en lengua valenciana ha comenzado y como todos los años escuchamos críticas a favor y en contra, además de subrayar el calificativo de «son aficionados» con tono peyorativo para evaluar una actuación.

La verdad es que la palabra «aficionado» es una de esas etiquetas que a veces pesa como una losa a los falleros que hacen teatro. Cuando se les llama así es para señalar sus defectos antes que para destacar su cariño, esfuerzo e ilusión por su trabajo. A un amplio grupo de valencianos se les olvida que la diferencia entre profesional y aficionado viene dada por la clase de beneficio que cada uno obtiene de su actividad, no por la pasión hacia ella.

Por otro lado, cabe destacar que el Espai Cultural La Rambleta ha sido un acierto; una sala con prestaciones de última generación a disposición de los falleros y esto también hay que destacar a la hora de valorar las actuaciones de los grupos artísticos que se esfuerzan, con mayor o menor acierto, en representar con dignidad.

El concurso de teatro, gracias al mundo fallero al que hay que felicitar, continúa siendo un vehículo de pervivencia de su larga tradición literaria representando algunas obras del repertorio vernáculo, adaptando obras de autores consagrados y promocionando a nuevos valores.

Para la historia quedan las representaciones en los teatros Escalante, El Micalet, Salesianos, Talía, L'Horta y Flumen, entre otros y que he vivido en primera persona. Desde entonces los cuadros artísticos con mejor o peor acierto han puesto en escena obras de autores valencianos y traducciones de autores extranjeros. Lo que no se puede negar es que esta faceta del organismo fallero ha sido y continúa siendo el nexo de unión, el cordón umbilical de un sector popular como es la falla con el mundo de la cultura en su expresión más amplia. Ya no se escucha aquello de «obretes en valenciá» en el tono más despectivo posible. Desde hace años el teatro hecho por falleros es otra cosa aunque algunos no lo acaben de entender.