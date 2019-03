¿ESTO ES ARTE?

Mucho se habla, se ha hablado y se va a seguir hablando sobre esa clase de arte que para adquirir resonancia o protagonismo va acompañado de una dosis importante de polémica. Todos hemos visitado exposiciones y museos en los que nos hemos detenido delante de piezas que, en otro entorno, no nos hubiesen generado el menor interés. Que nos hacen discutir y poner en duda una y otra vez lo que es arte y lo que no lo es.

De este arte polémico que ha existido siempre, perduran obras que forman parte de la historia y que cuentan con un reconocimiento mundial. Las pinturas de Dalí, de Miró, de Courbet o el famoso 'Guernica' de Picasso serían ejemplos más que reconocibles. Otras muchas, sin embargo, han pasado de largo sin excesiva pena ni gloria. Y mientras algunos defienden la idea del arte como punta de lanza, cuyo mayor logro es el de indignar, otros toman la postura contraria, llegando incluso a designar lo que se ha denominado «antiarte» y que recogería la frustración intelectual de una sociedad enferma, incapaz de hacer frente a la desilusión social existente en toda época.

El caso es que la polémica ha acompañado al arte desde que el mundo es mundo o al menos en demasiadas ocasiones. La última pieza de discusión ha sido sin duda ese ninot dedicado a la imagen del rey que se expone en la feria de Arco, con el componente añadido de que quien lo compre tendrá que quemarlo (muy al estilo Banksy, destruyendo la obra recién adquirida mientras se arremete contra la institución monárquica). Nada nuevo bajo el sol. La polémica en el arte está tan normalizada que ya ni me resulta polémica. Supongo que la sobredosis de ofensores y ofendidos es una vacuna de lo más eficiente, si bien yo no soy muy fan de la transgresión por la transgresión. Si acaso en ocasiones me siento un poco como la protagonista de aquella historia; esa señora de la limpieza, trabajadora de un museo de arte contemporáneo, que todos los días se acerca a la encargada de sala de turno y le pregunta: «¿Esto es arte o lo tiro?».